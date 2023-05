A- A+

BRASIL Evento no RJ debate hidrogênio como fonte energética; Suape apresenta projeto TecHub H2V Hidrogênio pode ser usado, entre outras coisas, como fonte energética, com baixa ou nula emissão de gases do efeito estufa

Especialistas do setor de energia participam, a partir desta segunda-feira (29), do 3º Congresso Brasileiro de Hidrogênio, em Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A ideia é discutir o desenvolvimento da cadeia de valor do elemento químico, em especial sua comercialização e uso.



O Complexo Industrial Portuário de Suape, na Região Metropolitana do Recife, está com estande no congresso, onde apresenta, entre outros pontos, o TecHub H2V.



O diretor de Sustentabilidade de Suape, Carlos Cavalcanti, também participa da plenária sobre transição energética, nesta segunda-feira (29), às 17h. “O Porto de Suape está na rota da descarbonização. E nada mais significativo do que mostrar os projetos em andamento em um dos maiores eventos de hidrogênio do Brasil. A ideia é buscar conexões que agreguem a transição energética justa e solidária à Agenda ESG (sigla em inglês para gestão ambiental, social e de governança) que Suape está alinhada”, afirma.

O hidrogênio pode ser usado, entre outras coisas, como fonte energética, com baixa ou nula emissão de gases do efeito estufa, e como um substituto de combustíveis mais poluentes, como a gasolina.

O congresso, cuja programação se estende até a próxima quarta-feira (31), busca fomentar projetos e estudos relacionados à produção, ao condicionamento, armazenamento, transporte, à regulação e ao desenvolvimento de infraestrutura.

“Essa transição energética é determinante para o futuro da humanidade”, disse Celso Pansera, presidente da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), que é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), em mensagem de vídeo exibida na abertura do evento.

Segundo ele, a Finep planeja ampliar o financiamento a projetos que promovam inovações radicais no setor elétrico, como é o caso do hidrogênio.

“Temos um edital, de fluxo contínuo, de R$ 55 milhões de subvenção para energias de transformação radical, inclusive projetos ambientados na área de hidrogênio. E já estamos debatendo, dentro do Conselho do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico [FDCT] e a diretoria da Finep, a ampliação desses valores”, disse Pansera.

No evento, será apresentado um protótipo do ônibus híbrido movido a eletricidade/hidrogênio. A ideia da prefeitura de Maricá é investir R$ 11,5 milhões no desenvolvimento de três veículos com combustíveis não poluentes, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Além do híbrido elétrico-hidrogênio, os estudos envolvem ônibus 100% elétricos e movidos a eletricidade/etanol.

TecHub H2V

O congresso reúne ainda uma feira com estandes de mais de 30 empresas, que apresentam produtos, tecnologia e equipamentos relacionados ao uso do hidrogênio. No de Suape, é apresentado o projeto do TecHub H2V, iniciativa do Governo de Pernambuco, CTG Brasil, Departamento Nacional do Senai e Senai Pernambuco.



O TecHub H2V é uma plataforma de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com foco na produção do combustível do futuro. O empreendimento será voltado para a implementação de projetos inovadores nas áreas de produção, transporte, armazenamento e gestão de hidrogênio verde. O espaço, localizado a cerca de um quilometro do edifício-sede da estatal, será um ambiente voltado para novos modelos de negócio na transição energética.



"O empreendimento, que será instalado numa área de 1,38 hectares no complexo, contribuirá, significativamente, para o processo de descarbonização do território de Suape, por meio do projeto Carbono Neutro”, ressalta diretora de Inovação e Tecnologia de Suape, Adriana Martin. O TecHubH2V de estar em funcionamento em 18 meses, mas a obra ainda não começou.

