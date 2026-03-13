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franquias Holding de soluções patrimoniais be.smart anuncia expansão com franquias Após registrar crescimento recorde de 17% em 2025, empresa aposta em franquias para ampliar a distribuição de produtos financeiros no país

Após registrar crescimento recorde em 2025, a holding de soluções patrimoniais be.smart prepara uma nova etapa de expansão. A empresa anunciou que entrará no mercado de franquias a partir do segundo semestre de 2026, com o lançamento da Best Franquias, iniciativa que pretende ampliar a presença da companhia na distribuição de produtos financeiros e de gestão patrimonial.

A nova frente de negócios surge em um momento de crescimento da companhia. No ano passado, a be.smart registrou aumento de 17% na receita em comparação com 2024, alcançando o melhor desempenho de sua história nos segmentos de produtos financeiros e gestão de risco patrimonial. O avanço foi impulsionado, principalmente, pelo segmento de consórcios, que movimentou R$ 1,3 bilhão em vendas em 2025 - um crescimento de 30% em relação ao ano anterior.

De acordo com o sócio-diretor da companhia, Marcelo Coutinho, o resultado está ligado a mudanças estratégicas implementadas na estrutura da empresa ao longo do último ano. Entre elas, a criação de diretorias comerciais regionais, com o objetivo de aproximar os times de vendas das unidades e dos assessores de investimento.

“Fizemos uma reestruturação importante dentro da companhia. Criamos diretorias comerciais regionais para aproximar os gestores das unidades e dos assessores, o que aumentou a conectividade entre os times e impulsionou a atividade comercial”, explica Coutinho.

Atualmente, a holding atua com uma ampla carteira de soluções financeiras e patrimoniais, que inclui produtos como consórcios, crédito, câmbio e seguros. Segundo Coutinho, a atuação consultiva é um dos principais diferenciais do modelo de negócios da empresa.

“A gente trabalha de forma muito próxima do cliente, entendendo o perfil e as necessidades dele. Temos especialistas em cada produto e buscamos oferecer soluções que atendam a vida financeira do cliente de forma completa”, afirma o executivo em entrevista à Folha de Pernambuco, durante o evento Smart Summit, no Rio de Janeiro.

Franchising

É nesse contexto de expansão que surge a estratégia de ingresso no mercado de franquias. A iniciativa será conduzida pelo Grupo Be.St, ecossistema que reúne a be.smart e a InvestSmart XP.

A nova marca, Best Franquias, funcionará como um canal adicional de distribuição de soluções financeiras, permitindo que empreendedores e profissionais do mercado financeiro operem unidades próprias com suporte da estrutura da companhia.

“A gente já estuda esse movimento há pelo menos dois anos. Com a estrutura que o grupo já possui e a experiência na montagem de unidades, entendemos que era o momento de avançar para o franchising”, afirma Coutinho.

Sócio-diretor da be.smart, Marcelo Coutinho | Foto: Eduardo Pinto

Segundo ele, o modelo deve aproveitar o know-how desenvolvido ao longo da expansão da rede da InvestSmart, o que facilita a implementação das franquias. A proposta é unir a força da marca, tecnologia e inteligência comercial do grupo à atuação local dos franqueados.

“Nossa proposta é combinar a estrutura e os produtos do grupo com a atuação de parceiros que queiram desenvolver suas próprias operações. Acreditamos que existe uma grande oportunidade nesse mercado”, destaca o executivo.

As franquias terão como foco a oferta de soluções financeiras e patrimoniais, conectando clientes a um portfólio que inclui crédito, consórcios, câmbio e seguros. O modelo também foi desenhado para atrair diferentes perfis de empreendedores.

“Não pensamos apenas em grandes empresas. A ideia é permitir que profissionais do mercado financeiro ou até pessoas físicas possam ter sua própria franquia e desenvolver um negócio com suporte e estrutura”, afirma Coutinho.

Planejamento patrimonial em expansão

De acordo com Coutinho, a cultura de organização financeira tem ganhado espaço entre os brasileiros, impulsionando a procura por soluções especializadas. “Existe uma mudança cultural acontecendo. Cada vez mais as pessoas querem entender como proteger e organizar o patrimônio que construíram”, afirma.

Nesse cenário, produtos como consórcio e seguros têm ganhado destaque. O consórcio, por exemplo, tem sido utilizado como ferramenta de planejamento patrimonial, especialmente em um ambiente de juros elevados.

“Com os juros em patamares altos, o consórcio acaba se tornando uma alternativa interessante, já que não trabalha com juros e permite ao cliente planejar aquisições futuras, principalmente de imóveis”, explica o executivo.

Segundo ele, dados do setor mostram que cerca de 80% dos resgates de investimentos estão ligados à compra de imóveis, o que reforça o papel do planejamento antecipado na estratégia financeira dos clientes.

Além disso, a proteção patrimonial também tem se tornado uma preocupação crescente. Nesse sentido, soluções como seguros de vida e estruturas societárias para organização de patrimônio, como holdings familiares, têm ganhado relevância no atendimento consultivo.





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