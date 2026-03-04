A- A+

TRABALHO Home office: estado na Austrália aprova lei que dá direito a trabalhar de casa dois dias por semana Medida anunciada pela primeira-ministra Jacinta Allan entrará em vigor em setembro e deve virar tema central das eleições estaduais

O estado de Victoria, na Austrália, deve se tornar a primeira jurisdição do país a garantir por lei o direito de trabalhar de casa até dois dias por semana. A medida passa a valer em 1º de setembro, segundo anunciou nesta quarta-feira (4) a primeira-ministra Jacinta Allan.

A mudança será incorporada à Lei de Igualdade de Oportunidades e permitirá que funcionários solicitem o regime remoto em parte da semana.

De acordo com Allan, o modelo traz benefícios práticos para a população. “O trabalho remoto é vantajoso para as famílias, pois economiza tempo e dinheiro e permite que mais pais trabalhem”, afirmou em comunicado.

Empresas criticam proposta

A regra valerá para todos os locais de trabalho, mas empresas com menos de 15 funcionários terão prazo maior para se adaptar. Nesses casos, a aplicação da norma foi adiada para 1º de julho de 2027.

Entidades empresariais reagiram com críticas. O diretor-executivo do Conselho Empresarial da Austrália, Bran Black, afirmou que um modelo imposto pelo governo não leva em conta as diferenças entre setores. Segundo ele, a proposta surge em um momento de crescimento fraco da produtividade, inflação elevada e pressão sobre o custo de vida.

O debate ocorre em um contexto sensível para a economia local. A capital do estado, Melbourne, enfrentou um dos lockdowns mais longos do mundo durante a pandemia de Covid-19 e ainda apresenta recuperação mais lenta em comparação com outras regiões.

A política de trabalho remoto também tende a ganhar peso político. Allan disputará eleições em novembro e tenta conduzir o Partido Trabalhista a um quarto mandato consecutivo. No pleito federal do ano passado, uma proposta da coalizão Liberal-Nacional para obrigar servidores públicos a voltarem ao escritório em tempo integral enfrentou forte rejeição e acabou abandonada durante a campanha.

