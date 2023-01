A- A+

Bilionários Homem mais rico do mundo, dono da Louis Vuitton promove filha para comandar Dior A promoção dará a Delphine "mais exposição na linha de frente da Dior", disse Luca Solca, analista da Sanford C. Bernstein

Homem mais rico do mundo, o francês Bernard Arnault nomeou sua filha Delphine para administrar a Dior, segunda maior marca do grupo LVMH. O bilionário de 73 anos, dono da Louis Vuitton, vem fazendo uma dança das cadeiras entre os executivos do grupo e nomeando seus filhos para cargos importantes de seu império de luxo.

A mudança ocorre depois que Antoine, de 45 anos e o filho homem mais velho de Arnault, assumiu recentemente um papel mais amplo dentro do negócio, substituindo Sidney Toledano como CEO e vice-presidente da Christian Dior SE, a holding através da qual a família controla a LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE.

No últimos anos, o homem mais rico do mundo tem dado a seus filhos maiores responsabilidades em todo o grupo, levantando dúvidas sobre quem será seu sucessor, embora não haja indicação de que ele planeje se afastar tão cedo do comando do grupo. No ano passado, a LVMH suspendeu o limite de idade de seu CEO, permitindo que o patriarca da família permanecesse no comando até os 80 anos.

A promoção dará a Delphine "mais exposição na linha de frente da Dior", disse Luca Solca, analista da Sanford C. Bernstein.

Delphine, de 47 anos e a mais velha dos cinco filhos de Arnault, foi vice-presidente executiva da Louis Vuitton na última década, responsável por supervisionar todas as atividades relacionadas aos produtos da marca. Em sua nova função na Dior, ela trabalhará em estreita colaboração com Charles Delapalme, que agora se torna diretor administrativo da marca de luxo.

Os filhos mais novos do segundo casamento do bilionário também ocupam cargos importantes na LVMH. Alexandre está à frente de produtos e comunicação da Tiffany há dois anos. Frederic dirige a relojoaria suíça Tag Heuer, enquanto Jean trabalha para desenvolver a categoria de relógios na Louis Vuitton.

Arnault também promoveu o CEO da Dior, Pietro Beccari, para dirigir a Louis Vuitton, a maior marca dentro do grupo LVMH, que atualmente é dirigida por Michael Burke, que continuará se reportando a Arnault e receberá novas responsabilidades, de acordo com um comunicado divulgado nesta quarta-feira.

A reestruturação ocorre em um momento em que tanto a Dior quanto a Louis Vuitton estão prosperando. Embora a LVMH não divida os números financeiros por marca, o crescimento da unidade de moda e artigos de couro foi liderado pela Dior no terceiro trimestre. Esta unidade também abriga a Louis Vuitton, bem como Fendi, Celine e outras marcas de peso no mundo da moda.

Beccari supervisionou a reabertura da 30 Montaigne, a principal loja da Dior em Paris, em março, após mais de dois anos de reforma. Em outubro, a boutique atraiu mais de meio milhão de visitantes desde a inauguração.

Como parte da mudança de gestão, Stéphane Bianchi, presidente e CEO da divisão de relógios e joias, agora também supervisionará a Tiffany e a Repossi.

