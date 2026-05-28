A- A+

TECNOLOGIA Homens de confiança de Musk também podem se tornar bilionários com entrada da SpaceX na Bolsa Principais executivos do grupo empresarial do homem mais rico do mundo verão seu patrimônio se multiplicar, mas o chefe terá sua fortuna ainda mais turbinada, para a casa do trilhão

A oferta pública inicial de ações (IPO) da SpaceX, a gigante espacial revisto para as próximas semanas, deve transformar o homem mais rico do mundo em um trilionário, mas Elon Musk não será o único a enriquecer com a aguardada abertura de capital.

Vários de seus principais homens de confiança, incluindo a presidente da SpaceX, Gwynne Shotwell, e o diretor financeiro, Bret Johnsen, se tornarão bilionários caso a empresa de foguetes e inteligência artificial alcance uma avaliação de US$ 2 trilhões (R$ 11,02 trilhões) — meta já reportada anteriormente pela Bloomberg.

Ainda assim, suas fortunas serão pequenas diante da de Musk, que concentra o controle acionário e o poder de voto na SpaceX. Nessa avaliação de US$ 2 trilhões (R$ 11,02 trilhões), a participação de cerca de US$ 2 bilhões (R$ 11,02 bilhões) de Shotwell representaria apenas um quarto de 1% do tamanho da fatia de Musk, embora ela esteja entre os primeiros funcionários da empresa.

Além de Musk, o indivíduo com a maior participação direta informada no prospecto da companhia é Luke Nosek, cofundador do PayPal e um dos primeiros investidores institucionais da SpaceX. Sua fatia vale cerca de US$ 2,5 bilhões (R$ 13,78 bilhões) na avaliação atual de US$ 1,03 trilhão (R$ 5,68 trilhões) usada pelo Bloomberg Billionaires Index após a fusão da SpaceX com a xAI em fevereiro. Esse valor pode mudar após a precificação da oferta pública inicial, prevista para 11 de junho, com negociações começando no dia seguinte.





Um porta-voz da SpaceX não respondeu imediatamente a pedido de comentário.

Veja quem são os novos bilionários da SpaceX:

Gwynne Shotwell

Idade: 62 anos

Cargo: Presidente, diretora de Operações e membro do Conselho de Administração da SpaceX

Participação atual na SpaceX: US$ 1 bilhão (R$ 5,51 bilhões)

Valor na avaliação de US$ 2 trilhões (R$ 11,02 trilhões): US$ 2 bilhões (R$ 11,02 bilhões)

Uma das primeiras contratadas da SpaceX, Shotwell entrou na empresa em 2002. Inicialmente contratada para gerenciar as vendas do foguete Falcon 1, foi promovida a presidente e COO em 2008.

Shotwell frequentemente representa a SpaceX enquanto Musk administra suas outras empresas, participando de eventos da indústria. Nascida em Illinois, estudou engenharia mecânica e matemática aplicada na Universidade Northwestern.

Após concluir o mestrado, trabalhou por dez anos na Aerospace Corp., focada em análise térmica e design de pequenas espaçonaves. Depois passou pela Microcosm Inc., outra empresa aeroespacial, antes de conhecer Musk em 2002 e ingressar na SpaceX poucos meses após sua fundação.

Shotwell possui 12,4 milhões de ações da SpaceX diretamente e por meio de dois trusts. Ela também recebeu 4,7 milhões de opções de ações, das quais apenas parte já foi adquirida. Sua remuneração total no ano passado foi de US$ 85,8 milhões (R$ 472,76 milhões), segundo o prospecto divulgado na quarta-feira.

— Adoro trabalhar para Elon — disse Shotwell em entrevista à revista Time em março. — Ele é realmente muito engraçado. Me dá liberdade e flexibilidade para fazer meu trabalho.

Bret Johnsen

Idade: 57 anos

Cargo: Diretor financeiro

Participação atual na SpaceX: US$ 695 milhões (R$ 3,83 bilhões)

Valor na avaliação de US$ 2 trilhões (R$ 11,02 trilhões): US$ 1,4 bilhão (R$ 7,71 bilhões)

Johnsen entrou na SpaceX como CFO em 2011, após atuar em cargos financeiros em outras empresas de tecnologia, incluindo quase uma década na Broadcom Inc. e na fabricante de semicondutores Mindspeed Technologies Inc.

Apesar de ser uma das maiores empresas fechadas do mundo, a SpaceX historicamente manteve pouca transparência com investidores sobre suas operações e desempenho financeiro. Johnsen teve papel central na gestão dessas relações com investidores, sendo o principal responsável por responder perguntas e coordenar vendas de ações.

Foi ele quem explicou aos funcionários, em mensagem enviada em dezembro de 2025, a lógica da abertura de capital da companhia:

— A ideia é que, se executarmos brilhantemente e os mercados colaborarem, uma oferta pública poderá levantar uma quantidade significativa de capital.

Formado pela Universidade do Sul da Califórnia, Johnsen é membro do conselho da instituição e afirma que continua frequentando eventos esportivos da USC com amigos da faculdade. Sua remuneração total no ano passado foi de US$ 9,8 milhões (R$ 54 milhões), segundo o prospecto.

Luke Nosek

Idade: 50 anos

Cargo: Conselheiro

Participação atual na SpaceX: US$ 2,5 bilhões (R$ 13,78 bilhões)

Valor na avaliação de US$ 2 trilhões (R$ 11,02 trilhões): US$ 5,3 bilhões (R$ 29,2 bilhões)

Nosek foi um dos primeiros investidores da SpaceX em 2008, ano em que também entrou para o conselho da companhia.

Sua ligação com Musk vem desde os tempos do PayPal, onde foi cofundador e vice-presidente de marketing e estratégia. Nascido na Polônia, imigrou para os EUA e estudou na Universidade de Illinois, onde conheceu alguns dos futuros cofundadores do PayPal.

Após a venda do sistema de pagamentos para o eBay Inc. em 2001, criou a Founders Fund com Peter Thiel e Ken Howery. Depois de liderar o investimento da Founders Fund na SpaceX, deixou a empresa em 2017 para fundar sua própria gestora, a Gigafund. A companhia de venture capital já investiu mais de US$ 1 bilhão (R$ 5,51 bilhões) na SpaceX, além de apostar na Neuralink e na Boring Co.

Amigo próximo de Musk, Nosek mora atualmente em Austin, no Texas, onde ele e sua esposa participam ativamente da política local. Nosek também integrou o conselho da empresa de pesquisa em IA DeepMind, que ele tentou comprar junto com Musk antes da venda para o Google.

Nosek detém diretamente quase 25 milhões de ações Classe A e outras 8 milhões por meio da Nosek Capital. Assim como Musk, deu cerca de 2,4 milhões de ações da SpaceX como garantia para empréstimos.

Antonio Gracias

Idade: 55 anos

Cargo: Conselheiro

Participação atual na SpaceX: US$ 5,9 bilhões (R$ 32,52 bilhões)

Valor na avaliação de US$ 2 trilhões (R$ 11,02 trilhões): US$ 11,5 bilhões (R$ 63,37 bilhões)

Gracias é fundador da Valor Equity Partners, gestora de investimentos sediada em Chicago. Ele apoia empresas de Musk há décadas. Conheceu Musk por meio de David Sacks, colega da Faculdade de Direito da Universidade de Chicago que trabalhou com Musk no PayPal.

A Valor investiu primeiro na Tesla em 2005 e depois passou a apoiar a SpaceX. Fundos e veículos administrados por Gracias controlam 7,3% das ações Classe A da SpaceX e possuem participação econômica de cerca de 4% na companhia de foguetes, segundo cálculos da Bloomberg.

A Valor e Gracias não responderam a pedidos de comentário.

No ano passado, Gracias integrou a iniciativa federal de corte de gastos liderada por Musk, comandando uma força-tarefa de imigração do DOGE em parceria com o Departamento de Segurança Interna dos EUA.

Gracias participa dos conselhos de várias empresas controladas por Musk, incluindo Neuralink e Boring Co., além de ter integrado o conselho da Tesla entre 2007 e 2021. Segundo o último documento anual da montadora com detalhes de suas participações, ele possuía cerca de 1,3 milhão de ações da Tesla em junho de 2021. Mantida a posição, o valor atual ultrapassaria US$ 1,5 bilhão (R$ 8,27 bilhões), já ajustado pelo desdobramento das ações ocorrido em 2022.

Veja também