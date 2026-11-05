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motocicletas Honda anuncia investimento de R$ 3,3 bilhões até 2030 para ampliar produção de motos em Manaus Fabricante japonesa está completando 50 anos de produção no Brasil, com unidade na Zona Franca de Manaus

A Honda, que completa meio século de produção de motocicletas no Brasil, anunciou nesta quinta-feira um novo ciclo de investimento de R$ 3,3 bilhões até 2030 para ampliar a fabricação de sua unidade em Manaus para 2,3 milhões de unidades em 2029. O valor se soma ao R$ 1,6 bilhão anunciado no ano passado para ampliar a capacidade de produção até 1,6 milhão de unidades/ano.

A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas e Bicicletas e Similares (Abraciclo), elevou sua projeção de vendas para o mercado brasileiro este ano. A estimativa foi elevada para 2,35 milhões de motocicletas, o que representará um crescimento de 6,9% em relação a 2025.



“A fábrica de Manaus é uma das unidades centrais da operação global de motocicletas da Honda, destacando-se por seus elevados níveis de produtividade, qualidade e eficiência produtiva. A Honda continuará investindo no futuro do Brasil, contribuindo para a mobilidade e o desenvolvimento econômico das comunidades locais", disse em nota Toshihiro Mibe, presidente, CEO & diretor representativo da Honda Motor Co. Mibe esteve na cerimônia de comemoração dos 50 anos de atividade da empresa, em Manaus, onde foi feito o anúncio do novo investimento no país.

A fábrica instalada na Zona Franca é responsável por toda a produção de motocicletas da Honda no Brasil. Nesses 50 anos de operação, a unidade já produziu mais de 33 milhões de motocicletas, consolidando a liderança da marca no segmento.

Com os novos investimentos serão construídas duas novas unidades produtivas no complexo da fábrica. Cada uma das novas unidades contará com sua própria linha de montagem de motocicletas, além de outros processos fabris. Atualmente, a fábrica da Honda em Manaus já opera quatro linhas de montagem de motocicletas distribuídas em duas unidades produtivas. A expectativa é de crição de mais 2 mil vagas de trabalho.

Meio século de produção

Produzindo no Brasil desde 1976, a unidade de Manaus é a unidade de produção de motocicletas mais verticalizada do grupo Honda no mundo, o que significa que a maioria dos componentes, incluindo itens chassi, rodas, assentos e motores, é fabricada internamente. Por dia, saem 7.200 motocicletas das inhas de produção, que fabrica 20 modelos com cilindradas entre 110cc e 1.100cc.

No Brasil, o avanço de aplicativos de entrega transformou a moto em uma ferramenta de trabalho importante e a estimativa é que pelo menos 20% das novas unidades produzidas no país sejam vendidas diretamente para profissionais de entrega. Além disso, o avanço das vendas no Brasil também acontece num cenário onde as montadoras deixaram de fabricar carros populares, mais baratos, e as motos acabaram substituindo esses veículos como alternativa de transporte. Uma Honda Biz 125 , por exemplo, tem preço de referência a partir de R$ 13.505,00

O trânsito nas grandes capitais e a insatisfação com o transporte público também impulsionam a busca por motos. Algumas grandes cidades, como São Paulo, já possuem faixas exclusivas para circulação das motos

Além do mercado brasileiro, a fábrica no Amazonas exporta motocicletas para 19 países, entre eles Estados Unidos, Austrália e México. A Honda emprega 9.200 colaboradores e mantém um Centro de Desenvolvimento e Tecnologia, responsável por atividades de engenharia de produtos, processos e manufatura. São mais de 1.200 pontos de venda em todo o país e 120 fornecedores diretos.

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