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FMOTORS Honda City 2027 ganha novo visual e versão RS com preço a partir de R$ 117.500 Hatch e sedã ficam mais equipados, ganham mudanças no visual e ampliam segurança

Rio de Janeiro - O Honda City 2027 chega ao mercado brasileiro com novo visual, mais equipamentos de segurança e a estreia da versão RS no hatch.

Os preços começam em R$ 117.500 na pré-venda das primeiras 3 mil unidades, que inclui hatch e sedan.

A nova linha mantém o motor 1.5 flex e o câmbio CVT, mas traz mudanças importantes em design, tecnologia e oferta de versões.

Fomos ao Rio de Janeiro, a convite da Honda, para conferir de perto as novidades do City Hatchback e do City Sedan.

Além do desenho atualizado, a linha ganhou novos recursos de conectividade e equipamentos de segurança, enquanto o conjunto mecânico conhecido foi mantido.

Design

Hatch e sedan receberam uma nova dianteira. Os dois modelos passam a contar com faróis Full LED de série, novo desenho das luzes diurnas, grade redesenhada e para-choques com novo acabamento.

O capô também ganhou uma percepção mais alongada, resultado da nova moldura que envolve o logotipo da Honda, agora com desenho em 2D.

Honda City Hatchback 2027 recebe nova dianteira, faróis Full LED e visual atualizado. | Foto: Honda/Divulgação

Nas versões Touring, os faróis são conectados por uma barra de LED, criando uma identidade visual diferente para as configurações mais caras.

Na traseira, as lanternas têm iluminação em LED e os para-choques também foram redesenhados.

Apesar de compartilharem a mesma base, hatch e sedan mantêm propostas diferentes. O City Sedan tem porta-malas de 519 litros, enquanto o Hatchback oferece 268 litros.

Honda City Sedan 2027 mantém a proposta de sedan compacto também ganha mudanças no design e na tecnologia. | Foto: Honda/Divulgação

Cabine

Os dois modelos têm 2,60 metros de entre-eixos, medida que permanece entre os principais pontos da arquitetura do City.

Na cabine, entretanto, as mudanças mais relevantes estão concentradas em tecnologia. As versões Touring e RS passam a contar com uma nova central multimídia de 10 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

Cabine do Honda City 2027 ganha central de 10 polegadas, conectividade sem fio e novos acabamentos. | Foto: Honda/Divulgação

O sistema também oferece carregamento de celular por indução, além de entradas USB-A e USB-C. Outra novidade é o suporte a comandos multitouch na tela.

O interior ainda recebeu novos acabamentos e bancos com uma placa de resina antifadiga, desenvolvida para proporcionar maior estabilidade ao corpo durante o uso.

A partir da versão EXL, o City também pode contar com o myHonda Connect, que permite consultar informações do veículo e realizar determinadas funções remotamente pelo celular.

Central multimídia de 10 polegadas com comandos multitouch é uma das novidades das versões mais equipadas do Honda City 2027. | Foto: Honda/Divulgação

RS

A principal novidade da linha 2027 é a versão RS, exclusiva do City Hatchback e posicionada acima da Touring.

A configuração tem proposta visual mais esportiva, com teto preto, capas dos retrovisores, antena e spoiler na mesma cor. Também recebe emblemas RS, rodas de 16 polegadas escurecidas e outros detalhes externos exclusivos.

Nova versão RS estreia no Honda City Hatchback com visual esportivo e detalhes exclusivos. | Foto: Honda/Divulgação

Na cabine, o teto preto, as costuras vermelhas e as pedaleiras de alumínio reforçam a diferenciação.

Apesar do nome e do visual esportivo, a RS não recebe alterações no conjunto mecânico. O motor é o mesmo das demais versões.

Cabine do Honda City Hatchback RS combina teto preto, costuras vermelhas e pedaleiras de alumínio. | Foto: Honda/Divulgação

Segurança

Na segurança, todos os Honda City 2027 têm seis airbags.

O Honda Sensing, por sua vez, passa a ser de série nas versões EX, EXL, Touring e RS. O pacote reúne sistemas de assistência à condução, incluindo controle de cruzeiro adaptativo com Low Speed Follow, frenagem para mitigação de colisões, centralização em faixa, correção de saída de pista e farol alto automático.

A mudança amplia a oferta dos recursos de assistência em relação à linha anterior, já que o Honda Sensing não estava disponível na versão LX de entrada.

Motor

Aqui está uma das partes que não mudou. Hatch e sedan continuam equipados com o motor 1.5 i-VTEC flex aspirado, de quatro cilindros, com injeção direta e tecnologias VTC.

São 126 cv de potência e torque máximo de 15,8 kgfm com etanol e 15,5 kgfm com gasolina. O motor trabalha em conjunto com o câmbio automático CVT com simulação de marchas pelo sistema Step-shift.

No City Sedan, o consumo oficial chega a 15,3 km/l na estrada com gasolina. Na cidade, o número divulgado é de 12,9 km/l. Com etanol, são 9,1 km/l no ciclo urbano e 10,8 km/l no rodoviário.

Assim, a atualização do Honda City está concentrada em design, tecnologia, segurança e versões, sem mudanças no conjunto mecânico.

Bancos do Honda City 2027 recebem placa de resina antifadiga, desenvolvida para dar mais estabilidade ao corpo. | Foto: Honda/Divulgação

Preços

O preço de R$ 117.500 é um dos principais ganchos da nova linha. O valor será praticado na pré-venda das primeiras 3 mil unidades, sendo 1.500 hatchbacks e 1.500 sedans.

A condição mantém o mesmo preço de entrada da linha anterior, mas agora dentro de uma ação promocional para o lançamento. Depois do lote inicial, passam a valer os preços regulares da linha.

Preço na pré-venda:

City LX Hatchback - R$ 117.500

City LX Sedan - R$ 117.500

City Touring Hatchback - R$ 152.200

City Touring Sedan - R$ 153.200

City RS Hatchback - R$ 155.300

A nova versão RS custa R$ 155.300, enquanto a Touring parte de R$ 152.200 no hatch e R$ 153.200 no sedan.

A condição é válida de 5 de outubro até o início das vendas regulares, no começo de novembro, ou enquanto durar o estoque destinado à ação.

Com isso, a Honda amplia a distância entre a versão de entrada e as configurações mais equipadas. É justamente nas versões superiores que aparecem recursos como a central de 10 polegadas, o Honda Sensing e, no caso do hatch, a identidade visual RS.

Versões e preços (Vendas Regulares)

City LX Hatchback/Sedan – R$ 117.700 / R$ 117.700

City EX Hatchback/Sedan – R$ 137.400 / R$ 138.400

City EXL Hatchback/Sedan – R$ 144.800 / R$ 145.800

City Touring Hatchback/Sedan – R$ 153.300 / R$ 154.300

City RS Hatchback/Sedan – R$ 156.400

Honda City Sedan 2027 traz novos acabamentos e interior claro exclusivo do modelo. | Foto: Honda/Divulgação

Disputa

A comparação com o Honda City 2027 depende do segmento e também da faixa de preço analisada.

Entre os sedans compactos, o Volkswagen Virtus aparece como um dos concorrentes mais diretos.

A disputa aqui acontece entre modelos de mesma proposta de carroceria, embora existam diferenças importantes de motorização, equipamentos e posicionamento entre as versões.

No caso do hatch, o cenário é mais amplo. O City Hatchback pode ser comparado a modelos como Volkswagen Polo e Hyundai HB20 dentro do segmento de hatches compactos, mas as versões mais caras também colocam o Honda no radar de consumidores que estão considerando um SUV compacto.

É aí que entram Volkswagen Tera, Fiat Pulse e Renault Kardian. Eles não são concorrentes diretos do City em carroceria ou segmento, mas podem disputar o mesmo orçamento.

Essa diferença é importante porque o preço não conta toda a história. Um City Hatchback de pouco mais de R$ 117 mil e um SUV compacto na mesma faixa podem estar próximos no valor, mas oferecem propostas diferentes em posição de dirigir, espaço, comportamento e uso.

Nas versões superiores, o City também passa dos R$ 150 mil, faixa em que o consumidor encontra configurações mais equipadas de sedans compactos, hatches e SUVs.

Linha Honda City 2027 reúne as versões hatch, sedan e a inédita configuração RS. | Foto: Honda/Divulgação

Linha 2027

O Honda City 2027 chega mais atualizado, mas sem mudar a receita mecânica que já conhecemos.

A Honda preferiu manter o motor 1.5 aspirado e concentrar as novidades onde o consumidor percebe a diferença no dia a dia: visual, tecnologia, segurança e novas versões.

A chegada da RS é a principal novidade para o hatch e ajuda a ampliar a escolha dentro da própria linha.

Já a expansão do Honda Sensing e a nova central de 10 polegadas tornam as versões mais equipadas mais completas em relação ao modelo anterior.

Na prática, o City continua ocupando um espaço diferente dos SUVs compactos que aparecem na mesma faixa de preço.

Quem procura um carro mais alto pode olhar para Tera, Pulse ou Kardian, enquanto o comprador que prioriza a carroceria sedan encontra no Virtus um concorrente mais direto.

No próprio City, a escolha entre hatch e sedan também muda bastante a proposta, principalmente pelo porta-malas de 268 litros no primeiro e 519 litros no segundo.

Com preços de R$ 117.500 a R$ 155.300 na pré-venda, a nova linha amplia as possibilidades dentro do modelo.

A questão, agora, é saber se o pacote de mudanças e a nova versão RS serão suficientes para fazer o City ganhar espaço em um mercado em que hatches, sedans e SUVs compactos disputam cada vez mais o mesmo consumidor.

*Repórter viajou a convite da Honda

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