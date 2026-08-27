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FMOTORS Honda Prelude volta ao Brasil por R$ 380 mil e com motor híbrido de 203 cv Cupê 2+2 chega em versão única, com tecnologia do Civic Type R e câmbio e-CVT

O Honda Prelude está de volta ao Brasil. A sexta geração do cupê esportivo teve o preço confirmado em R$ 380 mil durante o Festival Interlagos 2026, em São Paulo.

O modelo será vendido em versão única e importado do Japão.

Com carroceria cupê 2+2, o Prelude tem dois bancos dianteiros esportivos e dois lugares traseiros.

O espaço atrás é limitado e mais adequado para trajetos curtos, principalmente para passageiros com mais de 1,80 m. O banco traseiro pode ser rebatido.

Híbrido

O novo Prelude combina um motor 2.0 aspirado a gasolina, de ciclo Atkinson, com dois motores elétricos.

O conjunto entrega 203 cv de potência combinada e 32,1 kgfm de torque.

A tecnologia híbrida é convencional, sem recarga externa, e privilegia a atuação elétrica na tração. A transmissão é e-CVT e a tração, dianteira.

O consumo informado é de 17,9 km/l na cidade e 15,7 km/l na estrada.

Na traseira, o Prelude mantém a silhueta de cupê e adota lanternas horizontais que reforçam o desenho esportivo. | Foto: Honda/Divulgação

Medidas

O cupê mede 4,52 metros de comprimento, 1,88 m de largura, 1,35 m de altura e 2,60 m de entre-eixos. O porta-malas tem 264 litros e o peso é de 1.469 kg.

A suspensão é independente, com McPherson na dianteira e multilink na traseira. Os freios são a disco nas quatro rodas, ventilados na dianteira.

Honda Prelude tem 2,60 metros de entre eixos. | Foto: Honda/Divulgação

Type R

Mesmo com a motorização híbrida, o Prelude tem uma relação direta com o Civic Type R.

O cupê compartilha componentes do chassi com o esportivo, incluindo elementos da suspensão, amortecedores e freios.

Outro destaque é o sistema S+ Shift, que simula trocas de marchas para tornar as respostas do conjunto mais próximas às de um esportivo convencional.

Equipamentos

Entre os itens de série estão rodas de 19 polegadas com pneus 235/40 R19, pedaleiras esportivas, painel digital de 10,2 polegadas e central multimídia de 9 polegadas com Google Assistente, Apple CarPlay e Android Auto.

O Prelude também traz carregador de celular por indução, sistema de som Bose com oito alto-falantes, alerta de ponto cego e monitor de tráfego cruzado traseiro.

Os bancos dianteiros são esportivos, revestidos em couro claro, com apoios de cabeça integrados e ajustes de posição.

Cabine do Honda Prelude reúne painel digital de 10,2 polegadas, central de 9 polegadas e acabamento esportivo. | Foto: Honda/Divulgação

Segurança

O Honda Sensing reúne tecnologias de assistência à condução, como frenagem automática, correção de saída involuntária da pista, permanência e centralização em faixa, ajuste automático dos faróis e controle de cruzeiro adaptativo.

O Prelude será oferecido em três cores: vermelho, preto e branco.

Pré-venda

A pré-venda começa durante o Festival Interlagos e segue até o fim de setembro.

Segundo a Honda, os primeiros 50 compradores terão benefícios adicionais, incluindo uma miniatura do Prelude e experiências de direção.

Configuração 2+2 deixa os bancos traseiros do Honda Prelude com espaço limitado, mais indicado para trajetos curtos. | Foto: Honda/Divulgação

Honda Prelude — ficha técnica

Preço: R$ 380 mil

Motor: 2.0 aspirado, ciclo Atkinson

Motores elétricos: dois

Potência combinada: 203 cv

Torque: 32,1 kgfm

Câmbio: e-CVT

Tração: dianteira

Consumo: 17,9 km/l (cidade) e 15,7 km/l (estrada)

Porta-malas: 264 litros

Rodas: 19 polegadas

Pneus: 235/40 R19

Entre-eixos: 2,60 m

Tanque: 40 litros

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