A- A+

tarifaço Honda sofre impacto tarifário de US$ 850 milhões no trimestre até junho Para mitigar o impacto tarifário, a montadora japonesa está considerando adicionar turnos extras em suas fábricas nos EUA e trabalhar com fornecedores para utilizar peças manufaturadas no país

A política comercial e ambiental dos EUA levou o negócio de automóveis da Honda Motor a ficar no vermelho no trimestre até junho. A montadora japonesa disse nesta quarta-feira (6) que o impacto das tarifas do governo Trump foi de 125 bilhões de ienes, o equivalente a cerca de US$ 850 milhões, um dos maiores relatados pela indústria automotiva até agora.

A Honda também registrou outros 113 bilhões de ienes (US$ 765 milhões) em provisões e baixas contábeis relacionados ao seu programa de veículos elétricos, após o presidente dos EUA, Donald Trump, cancelar créditos fiscais para veículos elétricos e multas por não cumprimento de emissões.

A Honda espera que o impacto tarifário diminua daqui para frente, prevendo custos de 450 bilhões de ienes (US$ 3,05 bilhões) neste ano fiscal. Três meses atrás, a montadora projetava impacto bem maior, de 650 bilhões de ienes (US$ 4,4 bilhões). O guidance assume que a tarifa de 25% sobre importações do Canadá e do México, onde a empresa produz alguns veículos para o mercado americano, será mantida.

Para mitigar o impacto tarifário, a Honda está considerando adicionar turnos extras em suas fábricas nos EUA e trabalhar com fornecedores para utilizar peças manufaturadas no país, segundo o diretor financeiro da empresa, Eiji Fujimura.

Apesar de tudo, a Honda garantiu lucro operacional de 244 bilhões de ienes (US$ 1,65 bilhão) no trimestre, graças à força de seu negócio de motocicletas, particularmente na América Latina.

Na Bolsa de Tóquio, a ação da Honda fechou em alta de 1,52% no pregão desta quarta-feira.

Veja também