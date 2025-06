A- A+

TECNOLOGIA Honda testa foguete reutilizável, que dá 'ré' com sucesso e acirra corrida aeroespacial; veja vídeo Segunda maior montadora do Japão busca expandir negócios e desenvolver tecnologia necessária para lançar suborbital até 2029

A Honda, segunda maior montadora do Japão, testou com sucesso um foguete experimental reutilizável, informou em comunicado a empresa, que busca expandir seus negócios no setor aeroespacial. O foguete de teste foi lançado na ilha de Hokkaido, no Norte do Japão, e faz parte dos planos da empresa de desenvolver a capacidade tecnológica necessária para realizar um lançamento suborbital até 2029.

"O teste foi totalmente bem-sucedido, marcando a primeira vez que a Honda pousou um foguete após atingir uma altitude de quase 300 metros", afirmou a empresa em um comunicado.

O protótipo de seis metros de altura pousou a apenas 37 centímetros de seu local de pouso designado após o voo de 11 minutos.

A demanda por foguetes para lançar satélites deve crescer nos próximos anos, em meio às expectativas de "um sistema de dados no espaço sideral", afirmou a Honda no comunicado.

"A Honda optou por assumir o desafio tecnológico de desenvolver foguetes reutilizáveis, aproveitando a tecnologia da Honda acumulada por meio do desenvolvimento de diversos produtos e sistemas autônomos", explicou.







O comunicado acrescentou que, no futuro, foguetes poderão ser usados para implantar ferramentas de comunicação via satélite e monitorar condições ambientais, como o aquecimento global.

A agência espacial japonesa JAXA também pretende se tornar uma importante empresa em lançamentos de satélites, contando com seu foguete não reutilizável H3 para atingir esse objetivo.

