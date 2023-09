A- A+

FMotors Honda ZR-V 2024 chega na Argentina antes do Brasil; confira detalhes e valores O crossover chega em duas versões; ambas com motor 2.0 aspirado

O crossover da Honda ZR-V 2024 vai ser lançado na Argentina em duas versões com motor 2.0 aspirado a gasolina. O propulsor é o K20Z5, com duplo comando, sem injeção direta, entrega 157 cv de potência e 18,8 kgfm de torque.

Honda ZR-V 2024. Divulgação/Honda

Com câmbio automático do tipo CVT e tração traseira, no país vizinho ele chega nas versões LX e Touring. Ambos têm dimensões de 4.568 mm de comprimento, 2.655 mm de entre-eixos, 1.840 mm de largura e 1.620 mm de altura.

Na lista de equipamentos de série, vêm incluso: 8 airbags (incluindo bolsas para os joelhos dos dois ocupantes dianteiros), rodas de liga-leve de 17 polegadas, Honda Lanewatch Lane Change Assist (LWC), assistente de descida (HDC), sistema de assistência ao arranque em subida (HSA) entre outros.

Honda ZR-V 2024. Divulgação/Honda

Porém, o pacote Honda Sensing está disponível apenas no Touring e inclui sistema de manutenção de faixa e luzes adaptativas, controle de cruzeiro adaptativo e frenagem autônoma de emergência.

O preço sugerido está em média US$ 51.500 no ZR-V LX e US$ 56.100 no ZR-V Touring. Na cotação atual, a conversão direta ficaria R$ 258.450 e R$ 281.500, respectivamente.

E quando o ZR-V chega ao Brasil?

É esperado que o lançamento em terras brasileiras seja feito ainda em outubro, porém o modelo disponível vau ser apenas na versão topo de linha Touring. A expectativa é o preço do veículo girar em torno de R$ 200.000 a R$ 250.000.

