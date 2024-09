A- A+

HORÁRIO DE VERÃO Horário de verão seria útil para melhorar o planejamento para 2025, diz Silveira à revista O ministro disse ainda que até o fim do ano o governo enviará ao Congresso o projeto de lei com a "reestruturação" do setor elétrico

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a decisão sobre o retorno do horário de verão deve ser tomada nos próximos dias e argumentou que essa política "seria útil para melhorar o planejamento" de 2025.

Em entrevista para a revista IstoÉ, Silveira também declarou que até o fim do ano o governo enviará ao Congresso o projeto de lei com a "reestruturação" do setor elétrico. O texto estava previsto para ser divulgado neste mês de setembro.

A abertura do mercado livre de energia para os consumidores de baixa tensão está prevista para até 2028, tendo como base o novo texto legal, disse ele. "Atualmente é uma regulação Robin Hood, que cobra dos consumidores domésticos e isenta aqueles do mercado livre", declarou o ministro na entrevista.

Silveira também afirmou que não existe risco de crise energética no país, mesmo se a seca se prolongar. "É claro que nenhum ministro responsável vai criar expectativas de que problemas pontuais não possam ocorrer. Mas, como eu disse antes, temos um sistema resiliente e estamos preparados para dar respostas rápidas", avaliou.

O ministro também comentou que será inaugurada em Sinop (MT) uma fábrica de etanol, da Inpasa, para produzir 6 milhões de litros de etanol de milho por dia - a partir da previsão legal como o PL "Combustível do Futuro", que será sancionado no início de outubro em cerimônia com a participação de integrantes do setor. Será a "maior fábrica do mundo" neste ramo de produção, disse ele.



