Hospitalar discute saúde sob o olhar da IA e novas tecnologias durante feira em São Paulo

Tecnologia, inovação, serviços e produtos para atender as mais diversas necessidades do setor da saúde. Essa é a proposta da Hospitalar, principal evento do segmento da América Latina, que reúne 1.200 expositores de mais de 30 países em São Paulo.

A 29ª edição, que começou na terça (21) e segue até esta sexta-feira (24), apresenta tendências e promove negócios e discussões para profissionais da área de saúde, desde gestores hospitalares, distribuidores, fornecedores, a médicos e enfermeiros.

O evento acontece no pavilhão do São Paulo Expo, na Zona Sul da capital paulista, em uma área com mais de 100 mil m², que, além de expositores, também hospeda três arenas voltadas para a geração de conteúdo de Engenharia Clínica, Distribuidores e Hospitalar Hub e Indústria.

Ao todo, o evento conta com 780 palestrantes nacionais e internacionais. Nesta quinta-feira (23), foram promovidos cinco congressos sobre Tecnologia, Serviços em Saúde, Hotelaria e Facilities, Atenção Domiciliar e Reabilitação e Ortopedia, para apresentar novidades de cada área.

Um dos assuntos mais discutidos na feira é o uso da Inteligência Artificial (IA) em diversas práticas do setor, seja na conversão de dados clínicos, na busca por mais transparência e melhor entendimento do paciente, seja no suporte aos médicos para consultas presenciais ou virtuais, e, ainda, o impacto da IA na expansão da biotecnologia molecular e genômica.



Chip para monitorar glicemia

Entre as inovações apresentadas na feira, está o lançamento de monitor de glicemia, em formato de chip, que monitora a glicose do paciente 24 horas por dia e transmite os dados para um aplicativo, podendo as informações serem acessadas de qualquer lugar.





Smart é um monitor de glicemia - Foto: Isabelle Barbosa/Folha de Pernambuco

“O Smart é um monitor de glicemia. É o primeiro lançado no Brasil com essas características tecnológicas. É algo bem simples e indolor, que fica no braço do paciente. Essas informações são transmitidas para o aplicativo, que pode ser acessado, para o médico saber exatamente qual é a necessidade de interação imediata e, através disso, fazer com que o paciente tenha uma qualidade de vida”, destacou o diretor comercial Fernando Marinheiro, da Med Levensonhn, fabricante do produto.



A transmissão dos dados acontece via Bluetooth, a cada cinco minutos. Smart não precisa ser recarregado. O chip possui durabilidade de quatro anos e estará disponível para venda em farmácias de todo o Brasil nos próximos dias ao preço de, aproximadamente, R$ 290.

Um outro produto inovador em fase final de desenvolvimento é o G.T Papo, que busca promover uma melhor satisfação dos pacientes por meio da interação com a Alexa.

“A ideia é escutar o paciente através da Alexa e, com a inteligência artificial, entender o que o paciente solicitou e se trabalhar essa informação direcionada para a área devida. Assim, diminuindo o tempo de atraso, e atendendo o paciente o mais rápido possível”, destacou o gerente de desenvolvimento, Daniel Rodrigues, da Globalthings, empresa que desenvolve a tecnologia.

A programação segue até esta sexta-feira (24), com troca de saberes sobre diversas temáticas do universo da saúde e a realização de congressos com especialistas. Interessados em participar, devem realizar inscrição no site da Informa Markets,, que organiza o evento.

A Hospitalar é realizada em parceria com a Sociedade Internacional de Qualidade em Cuidados de Saúde (ISQua) e a Organização Nacional de Acreditação (ONA).

*A jornalista viajou a convite da Hospitalar.

