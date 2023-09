A- A+

NEGÓCIOS HospitalMed 2023 anuncia destaques da programação conteúdo Com grade liderada pelo Sindhospe, Abimo e Ambiotec, evento de negócios conta com mais de 50 eventos acontecendo simultaneamente à feira

A HospitalMed (HM), a melhor e mais completa feira de negócios do setor médico e hospitalar do Norte e Nordeste, chega à sua 11ª edição, sendo considerada um dos mais importantes ambientes de intercâmbio de conteúdo do setor médico e hospitalar do Nordeste e Nordeste. Além do potente evento de negócios em saúde, que reúne mais de 400 marcas nacionais e internacionais, a HM conta com mais de 50 eventos de conteúdo, que acontecem paralelamente ao espaço de negócios. Neste ano, os destaques são para as programações lideradas pelo Sindhospe, Abimo e Anbiotec.

“A nossa grade de conteúdo é um dos fatores que compõe o sucesso da HospitalMed. Afinal, estamos falando de um setor que está em constante evolução e que a cada dia é impactado com novos estudos e inovações. Por isso, contamos com grandes parceiros que estarão marcando presença na HM através de talks, seminários e workshops de altíssima qualidade, com temas relevantes e liderados por grandes especialistas do mercado. Além disso, contamos também com importantes exposições na arena Star Health Innovation”, pontua Rodrigo da Fonte, presidente da HospitalMed.

Para este ano serão, ao todo, mais de 50 eventos paralelos, distribuídos em mais de 150 horas de debates, estudos de casos, palestras com expositores e informações exclusivas aos participantes. Abaixo, os principais destaques a programação.

25 DE OUTUBRO

·12º Congresso Norte-Nordeste de Gestão em Saúde.

·Fórum Anbiotec.

·6ª edição do Prêmio Sindhospe de Gestão em Sistemas de Saúde.

·4º Fórum Norte-Nordeste de Regulação em Dispositivos Médicos.

·Talk Star Health Innovation - Inovação e tecnologia na saúde: showcase de robótica e IA.

·25ª COPEO - O Congresso Pernambucano de Odontologia.

26 DE OUTUBRO

·Fórum Anbiotec.

·Talk Star Health Innovation - Avanços da Inteligência Artificial no Apoio ao Diagnóstico por Imagem.

·Talk Star Health Innovation - Construindo um Hospital Digital: Desafios e Oportunidades.

·Workshops Sindhospe.

·25ª COPEO - O Congresso Pernambucano de Odontologia.

27 DE OUTUBRO

·6º Fórum Sindhospe de Controle de Infecções Relacionadas a Assistência à Saúde (IRAS).

·A evolução da Engenharia Clínica na era da Saúde Digital.

·Talk Star Health Innovation - Colaboração para a Inovação na Saúde: O Poder das Parcerias.

·Workshops Sindhospe.

·25ª COPEO - O Congresso Pernambucano de Odontologia.

A HospitalMed 2023 é realizada pela Insight Feiras e Negócios e conta com o patrocínio da Advanced Sterilization Products (ASP), e apoio da M.R Tech, Anápolis Indústria Hospitalar e Sebrae.

SERVIÇO HOSPITALMED 2023

Data: 25, 26 e 27 de outubro de 2023.

Horário: 14h às 20h.

Local: Pernambuco Centro de Convenções.

Informações e inscrições: www.hospitalmed.com.br

