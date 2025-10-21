A- A+

Saúde HospitalMed 2025: feira de saúde e bem-estar apresenta inovações, lançamentos e tendências do setor Evento terá mais de 300 expositores

A Insight Feiras & Negócios promove nesta quarta-feira (22) a 13ª edição da feira HospitalMed, no Centro de Convenções de Pernambuco, que conecta empresas e especialistas da área médica nacional e internacional.

"A HospitalMed é a principal plataforma de crescimento e inovação para o Norte e Nordeste. Nosso foco é o futuro da saúde, desde as áreas de HFacilities e o espaço dedicado às startups, a Star Health Innovation, até os workshops de ponta. Cada ambiente é estruturado para garantir que o visitante saia com acesso às tecnologias e soluções que revolucionarão seus negócios e a qualidade do atendimento à população da região", pontua Rodrigo da Fonte, presidente da HospitalMed.

A feira contará com mais de 60 conteúdos simultâneos e ambiente de negócios com mais de 300 expositores e 400 marcas.

A programação do evento para este ano contará com:

14º Congresso de Gestão e Saúde

Workshops e fóruns temáticos

Carreta da Saúde, uma unidade móvel que leva exames e serviços médicos a comunidades de difícil acesso.

Star Health Innovation

HFacilities

Vida60+ Expo

Lançamento do TechMed Sport

IX Fórum Norte-Nordeste de Hotelaria

II Simpósio Brasileiro de Engenharia Clínica (SIMBEC)

14º Congresso Sindhospe Norte-Nordeste de Gestão em Saúde

14º Workshops Sindhospe Norte/Nordeste para Profissionais do Setor Saúde

8º Fórum Sindhospe de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde – IRAS

Carol Baía, diretora comercial da HospitalMed, destaca o valor estratégico e a amplitude de alcance da feira: "A HospitalMed definitivamente consolidada no calendário dos grandes eventos nacionais de saúde, mas com um foco inabalável no potencial regional. Após a edição histórica de 2024, que ultrapassou R$ 1 bilhão em negócios, nossa meta para 2025 é elevar ainda mais o patamar. É o ambiente ideal para que fornecedores estabeleçam parcerias estratégicas, garantindo mais volume de negócios, mais expositores líderes e, fundamentalmente, mais investimentos diretos para a saúde da nossa região."

Acontecendo simultaneamente à programação da HospitalMed, o Vida60+ Expo é um evento de conteúdo e soluções voltados para a longevidade, qualidade de vida e cuidados com o público sênior. O ambiente contará com programação especializada, marcas de referência e inovações disruptivas para atender às crescentes demandas desse segmento. Já a Star Health Innovation, arena voltada para a apresentação de soluções pioneiras e novas oportunidades em negócios para a saúde, contará com showcases em robótica, batalha de startups - speeches de 20 startups de todo o Brasil, em duelos de defesa dos projetos com premiação -, e espaços de conteúdos sobre tendências e inovações a favor do paciente.

Destaques

Em simultâneo a feira, o Vida60+ Expo é um evento de conteúdo e soluções totalmente voltado para a longevidade, qualidade de vida e cuidados com o público sênior.

O espaço contará com programação especializada e inovações disruptivas para atender às crescentes demandas desse segmento.

Já a Star Health Innovation é a arena de ponta. O espaço é dedicado à apresentação de soluções pioneiras, com showcases em robótica e a "batalha de startups", onde 20 projetos de todo o Brasil duelam por premiação, abordando tendências e novas oportunidades em negócios para a saúde.

Outro destaque será a HFacilities, focada em soluções e tendências para a edificação hospitalar. Reunindo gestores, engenheiros e arquitetos, o espaço apresentará inovações em serviços e produtos, além de conteúdo direcionado para o debate sobre a importância dos espaços dedicados à cura.

Para o networking de alto nível, o Lounge da Presidência reunirá autoridades e executivos.

A HFacilities será um espaço com soluções e tendências voltadas para a edificação hospitalar. Reunindo gestores púbicos e privados, engenheiros e arquitetos, o espaço apresentará inovações em serviços e produtos, além de contar com programação de conteúdo direcionada para o debate sobre a importância dos espaços dedicados à cura e à promoção da saúde.

Além disso, a HospitalMed terá ainda um espaço exclusivo e estratégico para networking de alto nível, reunindo autoridades, executivos e convidados especiais para discussões institucionais e relacionamento, o Lounge da Presidência.

“Entendemos que o conhecimento é poder no setor de saúde. E os projetos de conteúdo são o coração pulsante da HospitalMed. Nossos corredores contam sempre com um alto fluxo de um público exigente e qualificado porque oferecemos mais do que produtos, oferecemos uma imersão no que há de mais novo e essencial para a gestão e a assistência em saúde. O visitante não apenas fecha negócios, ele adquire o conhecimento e a inteligência setorial necessários para manter sua instituição na liderança do mercado regional", destaca Tatiana Menezes, diretora de Marketing da HospitalMed.

