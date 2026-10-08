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evento HospitalMed 2026 debate eficiência, inteligência artificial e novos rumos tributários na saúde Programação de workshops no Centro de Convenções reúne especialistas para discutir gestão de custos, tecnologia e transformações da reforma tributária na cadeia médico-hospitalar

A gestão, a inovação tecnológica e o planejamento financeiro serão temas de workshops da HospitalMed 2026, que ocorre entre os dias 21 e 23 de outubro, no Centro de Convenções de Pernambuco. Ao longo dos três dias de evento, executivos, médicos e gestores hospitalares acompanham uma agenda focada nos gargalos operacionais e nas oportunidades de eficiência econômica para hospitais, clínicas e laboratórios.

A grade de palestras abrange temas estratégicos para a sustentabilidade do setor, como governança clínica, gestão de custos na nutrição hospitalar, uso de inteligência artificial na logística beira-leito e automação do faturamento.

Além disso, as adequações trabalhistas e o cooperativismo de crédito também integram os debates voltados ao fortalecimento do mercado de saúde no Nordeste.

Também haverá o painel conduzido pelo mestre em Ciências Contábeis Flávio Cesário. No encerramento da feira, no dia 23 de outubro, das 15h às 16h10, no Espaço W21 (Arena 3), o especialista apresenta a palestra "Reforma Tributária na Saúde: O que vem por aí". Flávio Cesário vai abordar os impactos diretos da reestruturação tributária sobre hospitais, clínicas e prestadores de serviço.

O mestre em contabilidade detalhará o planejamento necessário para mitigar riscos, adequar alíquotas e garantir a saúde financeira e a competitividade das instituições médico-hospitalares diante das novas regras.

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