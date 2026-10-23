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feira HospitalMed 2026 encerra com crescimento de 14% na visitação e expectativa de R$ 1 bilhão em negócio A feira reuniu mais de 29 mil visitantes e 400 marcas expositoras, além de ampliar em 20% a área de exposição

A 14ª edição da HospitalMed encerrou nesta sexta-feira (23), no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, com crescimento na visitação em relação ao ano passado. A feira reuniu mais de 29 mil visitantes e 400 marcas expositoras, além de ampliar em 20% a área de exposição.

Para o presidente da HospitalMed, Rodrigo da Fonte, os resultados superaram as expectativas da organização. Além do crescimento do público e da geração de negócios, ele destacou a programação de atividades, as iniciativas de inovação e o potencial de expansão do setor de saúde em Pernambuco.

“O HospitalMed 2026 encerra seu terceiro dia com todas as expectativas alcançadas. Tivemos um público maior do que no ano passado e a geração de negócios deve superar R$ 1 bilhão. Estamos muito satisfeitos. São mais de 60 eventos paralelos, entre workshops, congressos e fóruns, além da Startup Health, com diversas rodadas de negócios”, afirmou.

Para ele, o próximo passo é fortalecer o setor médico-hospitalar e ampliar a presença da indústria no estado. “Pernambuco tem um polo médico pujante, o segundo maior do Brasil, e queremos avançar ainda mais. Nosso próximo foco é atrair indústrias para o estado. Acredito que ainda temos muito a fazer e a contribuir para o desenvolvimento de Pernambuco”, acrescentou.

A diretora comercial da HospitalMed, Carol Baía, destacou o aumento da participação de profissionais e instituições de saúde. “Tivemos um crescimento de 14% na visitação de hospitais, clínicas e profissionais da área de saúde, além de um crescimento ainda maior no número de médicos que recebemos neste ano”, afirmou.

Já a diretora de Marketing, Tatiana Menezes, ressaltou a ampliação da estrutura da feira e a perspectiva de expansão para a próxima edição. “Tivemos um aumento de 20% da área de exposição este ano e já temos essa perspectiva também de aumentar para 2027”, disse.

A próxima edição da HospitalMed está marcada para os dias 20 a 22 de outubro de 2027, também no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda. O evento completará 15 anos e tem como objetivo ampliar sua estrutura e fortalecer a participação da indústria no desenvolvimento do setor de saúde regional.

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