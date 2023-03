Hotel que parece um navio: empreendimento da marca Accor no Bairro do Recife vai gerar 450 empregos

A- A+

Ainda em construção, com estrutura e tijolos a mostra, o Novotel Recife Marco Zero, do grupo francês Accor, localizado no Recife Antigo, no Centro da capital pernambucana, já expõe suntuosidade. Previsto para ser inaugurado no primeiro semestre de 2024, aproveitando o boom do turismo no Estado, o projeto é assinado por Jerônimo da Cunha Lima, arquiteto recifense. O visual remeterá à imagem de uma grande embarcação no Atlântico, oceano que o corta por trás.



Abel Castro, Chief Development Officer (CDO) da Accor Américas, responsável pelo desenvolvimento das marcas Premium, Midscale & Economy, frisou que o complexo terá 300 apartamentos, área para convenções com mais de 3.500 m², salas de reuniões da marca de coworking WOJO, dois restaurantes (sendo um no rooftop), piscina, academia e uma marina. O Novotel Recife Marco Zero vai gerar 150 empregos diretos e mais cerca de 300 indiretos na Região Metropolitana do Recife (RMR). O Novotel Recife, aliás, será o primeiro da capital a ter uma marina – um cais com instalações apropriadas para guardar e manter embarcações de lazer e esporte náutico.

O projeto é assinado por Jerônimo da Cunha Lima O projeto é assinado por Jerônimo da Cunha Lima

O empreendimento tem a marca da Accor, mas pertence a proprietários que buscam a expertise do grupo para o seu negócio. Com investimento de R$ 150 milhões, foi assinado em parceria com o Consórcio Porto Novo Recife, formado pelas empresas Hima Participações, GL Empreendimentos, Excelsior Seguros e Maxxima Empreendimentos.



A expectativa é de que o próprio hotel seja um destino turístico em si, com destaque para o rooftop, espaço tendência na construção civil que oferece vista, ar fresco e iluminação, servindo como ambiente de lazer. “A categoria de hospedagem midscale, da qual o Novotel Recife faz parte, oferece o melhor dos mundos: preços competitivos, experiência de qualidade, arquitetura de referência e estrutura a nível internacional. Além disso, garantimos o conhecimento de quem opera há mais de 40 anos no Brasil”, disse Thomas Dubaere, CEO Accor Américas - Premium, Midscale & Economy Brands.



Este será o oitavo hotel do grupo Accor em Pernambuco. No mundo inteiro, em 2022, a empresa registrou receita de R$ 23,3 bilhões (4,22 bilhões de euros), alta de 80% em relação a 2021. Neste mesmo período, na América do Sul, a Accor encerrou as atividades com um volume de negócios de cerca de R$ 5 bilhões (911 milhões de euros), basicamente o dobro do volume no ano anterior.

Lançamento será o oitavo da marca em Pernambuco, que teve o melhor desempenho no ano de 2022

A receita por quarto disponível da Accor, abreviada como RevPar, também apresentou na região sul-americana um crescimento de 26% versus 2019. Segundo Thomas Duabere, devido à recuperação da diária média, a região sul-americana foi a única do grupo a praticamente atingir o nível de ocupação de 2019. Inclusive, no quarto trimestre de 2022, o RevPar superou em 42% o mesmo período de 2019. “2022 foi um ano que vai ficar na memória da indústria, que voltou mais rápido do que se pensava, sendo que antes diziam até mesmo que perderíamos 15% dos nossos negócios. No entanto, lamentamos pela guerra na Europa – nossos hotéis da Rússia e Ucrânia ficaram abertos para ajudar as famílias que estavam impactadas com esta situação”, declarou Thomas.

Veja também

Folha Conteúdo Campanha "Abrace a Equidade" da Amazon reforça o desenvolvimento de carreira das mulheres