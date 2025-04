Huawei investe em baterias no Brasil, de olho em nova modalidade de leilão de energia

A- A+

De olho na expectativa do primeiro leilão de baterias de armazenamento de energia, que deve ocorrer no segundo semestre deste ano no Brasil, a Huawei está direcionando seus investimentos para o segmento.

A companhia chinesa, conhecida por seus produtos de infraestrutura de rede e eletroeletrônicos, vai implantar no Brasil seu primeiro sistema de carregamento ultrarrápido para carros e caminhões.

Para Roberto Valer, diretor técnico da Huawei Digital Power, braço de energia da companhia, os clientes da empresa no país — como indústrias e companhias do setor automotivo — já estão buscando soluções envolvendo baterias.

— Vamos iniciar a comercialização no Brasil de um carregador elétrico ultrarrápido para veículos. Já temos conversas com as empresas. Cidades como São Paulo, por exemplo, estão avançando na eletrificação de suas frotas — afirma ele.



Atualmente, 14 montadoras chinesas, como BYD, GWM e Aito, já utilizam as tecnologias da Huawei embarcadas em seus automóveis. No desenvolvimento do modelo de carregamento, a companhia tem parceria com a Matrix Energia e a HDT.

Valer classifica as baterias de armazenamento como "canivetes suíços", por sua versatilidade. Isso porque, segundo ele, elas podem ser usadas para armazenar energia a partir do sol, do vento e de térmicas. Além disso, podem ser utilizadas em indústrias e no setor automotivo, com no caso dos veículos elétricos.

A solução da empresa permite carregar o equivalente a 200 quilômetros em cinco minutos. O sistema pode ter até doze unidades de carregamento, permitindo que vários veículos recebam energia ao mesmo tempo.

Segundo Valer, a ideia é também usar as baterias em empresas de transmissão de energia e em empreendimentos de energia solar:

— A energia solar precisa de bateria para continuar funcionando 24 horas. As baterias armazenam a energia gerada ao longo do dia, mas não utilizada, e conseguem liberá-la quando for mais propício. Dezenas de nossos clientes já manifestaram interesse nesse sentido, pois, assim, conseguem gerir o empreendimento solar com bateria de forma única, aumentando a eficiência. Já sentimos uma grande demanda das empresas no Brasil. O futuro está no armazenamento.

Leilão de baterias

O Ministério de Minas e Energia (MME) prepara, para este ano, o primeiro leilão de baterias. O tema é uma das prioridades de Alexandre Silveira, titular da pasta, que, nesta semana, vai para a China conhecer os projetos das companhias asiáticas. Entre os desafios está a necessidade de o governo avançar no desenvolvimento de uma regulação para o segmento.

— É importante que o governo promova um número constante de leilões, de forma a estimular a demanda. As baterias são modulares, o que permite diferentes tamanhos, desde pequenos até bem grandes, para diversos tipos de uso — diz Valer.

