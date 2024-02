Huawei lança transformação industrial digital e inteligente e série de produtos emblemáticos

A- A+

Durante o MWC Barcelona 2024, a Huawei sediou o Encontro de Cúpula de Transformação Industrial Digital e Inteligente da Huawei. A Huawei lançou dez soluções de transformação industrial digital e inteligente, e uma série de novos produtos emblemáticos, para atender às necessidades dos clientes em diferentes estágios de transformação industrial.



Li Peng, Vice-Presidente Sênior Corporativo e Presidente de Vendas e Serviços de TIC da Huawei, disse: "Da era da informação à era da digitalização, cada transformação trouxe enormes possibilidades. Agora estamos entrando em um mundo inteligente e a melhor forma de prever o futuro será criá-lo.

A Huawei irá duplicar seus esforços para oferecer produtos e soluções de infraestrutura digital mais inteligentes que acelerem a transformação inteligente das indústrias. Trabalharemos duro para sermos um parceiro confiável para outros nesta jornada."

A digitalização industrial é um passo importante para abraçar o mundo inteligente

Para abraçar o mundo inteligente, a Huawei acredita que a digitalização industrial é um passo importante.

Agora, à medida que a digitalização industrial entra na zona de águas profundas, Leo Chen, Presidente de Vendas Empresariais da Huawei, destacou que devemos gerenciar o poder de "computação, transmissão e armazenamento" de dados de modo coordenado, integrar dados de diferentes cenários em uma base unificada de dados em nuvem e alcançar setores mais tradicionais e negócios centrais, a fim de apoiar muitos clientes do setor em sua jornada de digitalização e abraçar o mundo inteligente.



Leo Chen, disse: "'Transição de fase' é um termo em física que pode ser utilizado para descrever o efeito revolucionário da transformação digital e inteligente, significando não só que trará um nível mais elevado de crescimento, mas também trará uma dinâmica econômica inteiramente nova. Ao obter maior eficiência e produtividade, podemos, em última análise, dar uma vida melhor a cada pessoa. Estamos totalmente comprometidos em trabalhar com todas as partes para acelerar a transformação digital em todos os setores e abraçar o mundo inteligente."



A Huawei lançou oficialmente dez soluções de transformação industrial digital e inteligente e uma série de novos produtos emblemáticos

Para clientes industriais de grande escala com serviços diversificados e cenários complexos, a Huawei lançou dez soluções industriais digitais e inteligentes, incluindo Solução Nacional de Nuvem 2.0, Cidade Inteligente, Sala de Aula Inteligente 3.0, Digitalização de Tecnologia Médica, CORE Digital, Fábrica Inteligente, Rede de Fibra Totalmente Conectado a Aeroporto Inteligente, Segurança Perimetral com Detecção de Fibra, Detecção Inteligente de Perímetro Ferroviário, ITS 2.0, Distribuição Inteligente de Energia (IDS), Soluções de Gestão de Segurança de Oleodutos e Gasodutos. Além disto, a Huawei lançou diversos portfólios de produtos, incluindo a Campus Digital Platform, Multilayer Ransomware Protection (MRP) 2.0 e Perimeter Protection Site.



Atendendo às necessidades de clientes de pequeno e médio porte com cenários de negócios relativamente simples, a Huawei aproveita suas práticas de liderança em cooperação com parceiros para criar soluções abertas, leves e específicas a cada cenário, com alta relação custo-benefício, liderança diferenciada e facilidade de manutenção. Esta iniciativa ajuda as PME a alcançar suas metas de transformação digital e inteligente, com mais de 30 soluções baseadas em cenários desenvolvidas em cooperação com parceiros.



Para clientes de pequeno e micro porte com cenários simples, a Huawei lançou a marca HUAWEI eKit em 2023. Durante o encontro de cúpula, o HUAWEI eKit revelou novos produtos para escritórios de PME, hotéis econômicos, escolas primárias e secundárias, lojas comerciais, clínicas, hospitais comunitários, imóveis e restaurantes, etc.



Além disto, a Huawei lançou novos produtos emblemáticos em comunicações de dados, rede ótica, armazenamento de dados e O&M convergente leve.



David Shi, Vice-Presidente de Marketing e Vendas de Soluções de TIC da Huawei, disse: "A Huawei reconhece que cada cliente tem suas próprias necessidades e desafios específicos. À medida que a transformação digital e inteligente continua progredindo, a Huawei se dedica a desenvolver produtos e soluções baseados em cenários, de ponta, ecológicos e de baixo carbono para atender às necessidades dos clientes."



A Huawei trabalha com parceiros para criar um futuro brilhante para o mundo inteligente

Ernest Zhang, Presidente, Parceiro Global, Comercial e Distribuição, Vendas Empresariais da Huawei, disse: "A Huawei continuará trabalhando com parceiros, aderindo ao princípio de 'benefícios compartilhados como ponte, integridade como base e regras como garantia'. Otimizaremos continuamente as políticas de desenvolvimento de parceiros, faremos parcerias saudáveis de ganha-ganha e daremos as mãos para uma era compartilhada de sucesso."

Veja também

REDES SOCIAIS WhatsApp libera pesquisa de mensagens por data; saiba como realizar a busca