CHIPS Huawei mira rivalidade com Nvidia e planeja novos chips de IA nos próximos 3 anos O primeiro chip será lançado no início de 2026 e outro no fim do ano

A Huawei Technologies planeja lançar mais chips de inteligência artificial (IA) nos próximos três anos, em uma rara demonstração de ambição de competir com a Nvidia na China. O primeiro será a nova geração da linha Ascend, vista como rival das soluções da norte-americana, que enfrenta restrições no país

Nesta quinta-feira, a companhia anunciou duas variantes da série Ascend 950, voltadas para diferentes cargas de trabalho de IA, com memória de alta largura de banda própria e suporte a um formato de computação popular entre desenvolvedores chineses. "Poder de computação é, e continuará a ser, essencial para a IA. Isso é especialmente verdadeiro na China", disse o vice-presidente da Huawei, Eric Xu, em Xangai.

O primeiro chip será lançado no início de 2026 e outro no fim do ano, seguidos por versões aprimoradas em 2027 e 2028. "Seguiremos um ciclo anual de lançamentos e dobraremos a capacidade de computação a cada versão", afirmou Xu.

A Huawei também apresentou tecnologia capaz de agrupar milhares de chips, solução para gargalos na infraestrutura de IA. Seus chips Atlas 950 e 960 conectam até 15.488 chips Ascend e podem formar clusters com até 1 milhão de unidades. Segundo Xu, o sistema baseado no Atlas 950, previsto para 2026, superará o modelo que a Nvidia planeja lançar em 2027.

Na "lista de proibições" dos EUA desde 2019, a Huawei tornou-se peça-chave na estratégia de autossuficiência chinesa em semicondutores, mesmo ainda atrás da Nvidia em desempenho. Fonte: Dow Jones Newswires

