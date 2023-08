Hub de veículos de Suape movimenta mais de três mil veículos em menos de um dia

A- A+

Entre embarque e desembarque de automóveis, o hub de veículos do Porto de Suape vai registrar, entre as 15h desta quinta-feira (17) e madrugada de sexta (18), a movimentação de nada menos do que 3.010 unidades de modelos e fabricantes diversos.

Trata-se de mais uma megaoperação do setor, mobilizando dezenas de trabalhadores. O tempo nublado, com chuvas esparsas, não é impedimento para este tipo de operação, que envolve o navio ro-ro Canadian Highway, de bandeira panamenha, que atracou para desembarcar unidades importadas da Volkswagen Toyota e General Motors e, posteriormente, embarcar modelos fabricando no polo automotivo da Stellantis, localizado em Goiana, Zona da Mata Norte de Pernambuco.

A megaoperação demonstra que o hub de veículos de Suape segue colhendo resultados bastante significativos. O atracadouro pernambucano registrou crescimento de 60% no primeiro semestre do ano, número comparado ao mesmo período do ano passado.

Transitaram, até o momento, 50.800 automóveis, entre exportação e importação. A expectativa é de que esse percentual cresça ainda mais até o final de 2023. Após a desatracação, O Canadian Highway segue viagem para a Argentina.

“Esse é mais um resultado expressivo de movimentação portuária que indica estamos no caminho certo. Muito planejamento, dedicação e a agilidade necessária nesse tipo de operação. Tudo isso aliado à inovação no segmento. Estamos muito satisfeitos com os resultados do porto no primeiro semestre do ano, que cresceu 5% no volume de cargas movimentadas (em relação ao ano passado, no mesmo período). O nosso atracadouro é case de sucesso, sendo o sexto em movimento entre os portos públicos brasileiros”, afirma o diretor-presidente de Suape, Marcio Guiot.

De acordo com o diretor de Desenvolvimento e Gestão Portuária, Nilson Monteiro, os bons números revelam o crescimento exponencial desse tipo de carga.

Julho foi o segundo melhor mês do ano, com 8.677 veículos movimentados, só perdendo para abril, que somou 11.707 unidades, um crescimento de 197% em relação ao mesmo período do ano anterior.

“Até o momento, já ocorreram 899 atracações no porto de todos os tipos de cargas. Os resultados positivos são consequência da boa estrutura portuária e investimentos em inovação no setor”, pontua.

Suape dispõe de três pátios públicos para o armazenamento de automóveis e capacidade de movimentação anual de 250 mil carros.

O hub, o maior do Norte/Nordeste, opera com exportação, importação e transbordo. Pernambuco é a porta de saída para os carros da Stellantis, tendo como destino países como Argentina e México.

No setor de importação, o porto recebe unidades da Toyota e da General Motors (GM), além de realizar operação de transbordo de veículos fabricados no Uruguai e na Argentina e distribuídos para vários países do continente americano.

Inovação

Para garantir eficiência e agilidade nesse tipo de operação, estão sendo implantadas tecnologias inovadoras em Suape.

Em abril passado, a estatal portuária aderiu à solução de Video Analytics conectada com 5G AS, para otimizar a logística nos pátios de veículos do porto.

A bem-sucedida iniciativa aconteceu em parceria com a Embratel/Claro e a Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários.

