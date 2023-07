A- A+

Porto de Suape Hub de veículos do Porto de Suape cresce 59% no primeiro semestre de 2023 De janeiro a junho, passaram pelo atracadouro pernambucano 42.123 unidades automobilísticas, em operações de exportação, importação e de transbordo

No primeiro semestre de 2023, o hub de veículos do Porto de Suape teve crescimento de 59% em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a junho, passaram pelo atracadouro pernambucano 42.123 unidades automobilísticas, em operações de exportação, importação e de transbordo. Em 2022, no mesmo período, o número chegou a 26.542. Neste ano, o mês com maior registro de movimentação de veículos foi abril, com 11.707 unidades.

Do dia 1º de julho até a manhã desta sexta-feira (28), a estimativa é de embarque e desembarque de 8.686 veículos, de marcas e tamanhos diversos, totalizando 7 grandes operações do tipo.

Na última quinta-feira (27), o navio ro-ro Opal Leader, de bandeira das Bahamas, embarcou 452 unidades com destino ao Porto de Santa Marta, no departamento de Magdalena, no litoral norte da Colômbia. Nesta sexta, o Baltimore Highway, de bandeira panamenha, está movimentando, ao longo do dia, 1.420 unidades. Em seguida, parte em direção ao Porto de Cartagena, no departamento de Bolívar, também na costa colombiana e um dos principais destinos turísticos da América do Sul.

Ro-Ro é a sigla utilizada para caracterizar os navios cargueiros Roll on-Roll off. É um segmento específico no universo da navegação. Numa tradução livre, Roll on-Roll off significa “Rolar para dentro-Rolar para fora”, exatamente como acontece com carga motorizada, a exemplo de veículos.

Inovação

Para garantir eficiência e agilidade nesse tipo de operação, estão sendo implantadas tecnologias inovadoras em Suape. Em abril passado, a estatal portuária aderiu à solução de Video Analytics conectada com 5G AS, para otimizar a logística nos pátios de veículos do porto. A bem-sucedida iniciativa aconteceu em parceria com a Embratel/Claro e a Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários.

Suape dispõe de três pátios públicos para o armazenamento de automóveis e capacidade de movimentação anual de 250 mil carros.

