Hub Nogueira Corretores se prepara para novo ciclo de crescimento

A- A+

Um hub de inteligência de negócios imobiliários, composto por imobiliárias associadas que buscam a excelência em seus negócios, superando as expectativas dos clientes e se consolidando como referência na qualidade de prestação dos serviços e na diversificação de produtos.

As imobiliárias associadas se conectam em busca de colaboração e crescimento, com foco na conexão entre as construtoras e os clientes que buscam um imóvel para morar, para investir, para realizar um sonho.

Prestes a completar 10 anos, o Hub Nogueira ressignifica seu modelo de trabalho, entrando em um novo ciclo de crescimento com foco em eficiência operacional, tornando seu negócio escalável, sustentável e rentável. Essa é a principal característica do Hub Nogueira, a capacidade de inovação na busca por soluções inteligentes,contribuindo para a evolução contínua no setor.

No primeiro semestre de 2023, o Hub Nogueira Corretores teve um crescimento de vendas de 10%, comparado ao primeiro semestre do ano de 2022, com destaque para os imóveis de segunda moradia (litoral) e primeira moradia (econômico). A empresa planeja fechar sua meta anual de 2023 ainda no mês de novembro.

“Já estamos bem próximos de realizar a meta, com a expectativa de se tornar o maior player do mercado imobiliário a processar 800 milhões de VGV (Valor Geral de Venda) em transações imobiliárias. A expectativa é que em 2024 os números cresçam e a companhia alcance um novo recorde em vendas”, destaca o CEO do Hub Nogueira Corretores, Armando Nogueira.

CEO do Hub Nogueira Corretores, Armando Nogueira | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

No próximo ano, o Hub Nogueira planeja atingir 1 bilhão de vendas, aumentando seu share nos principais players do mercado. Para isso, a empresa arquiteta um plano de reestruturação com foco em pessoas capacitadas, processos bem definidos e tecnologias inovadoras. A busca é contínua no sentido de desenvolver lideranças, promovendo o compartilhamento de competências e ganhos por meritocracia, quebrando paradigmas.

“No plano de reestruturação, temos o desafio de estruturar duas superintendências comerciais, deixando a operação de vendas mais assertiva e eficiente com equipes de suporte direto que permitem mais autonomia nas tomadas de decisões. Teremos dois superintendentes comerciais, George Stupp, na nossa sede no Empresarial Center 2, e Eduardo Nascimento, na sede do Empresarial Center 3, em Boa Viagem. Para manter a padronização dos processos, e uma unidade entre as superintendências, Sérgio Moura como COO (Chief Operating Officer) e Paula Carolina como CPO (Chief Produtc Officer). Dessa forma, oferecemos um melhor atendimento às construtoras, com uma maior qualidade nos resultados e uma melhor capacidade de performar nos lançamentos imobiliários”, explica o CEO da Hub Nogueira Corretores, Armando Nogueira.

Desde 2022, o Hub Nogueira Corretores adotou o modelo partnership. Sob esse modelo de negócio, a empresa promove seus talentos internos a sócios, criando um ambiente de compartilhamento, crescimento e uma cultura de inovação e excelência onde os colaboradores são incentivados não apenas a crescer profissionalmente, mas também a se tornarem parceiros essenciais na direção do sucesso da empresa.

“Acreditamos que uma liderança bem capacitada e remunerada possa promover grandes transformações, essa é nossa missão, um dos grandes segredos do Hub Nogueira. Nosso modelo de negócio está sendo cada vez mais estruturado e as grandes construtoras do mercado têm chancelado nosso trabalho através dos resultados alcançados”, comenta o CEO do Hub Nogueira Corretores, Armando Nogueira.

Veja também

MEIO AMBIENTE COP 28: Petroleiras firmam acordo para reduzir emissões de gás