HubBrasilChina, da Teleport, vai unir 20 empresas brasileiras em Macau

O grupo pernambucano Teleport, especializado em educação à distância, está lançando uma ação que deve alavancar negócios entre 20 empresas brasileiras e a China, com baixo investimento. Trata-se do HubBrasilChina (HBC), um escritório de negócios para empresas de ambos países, em Macau, na costa meridional chinesa. O baixo custo para os participantes se deve ao fato de eles montarem seus negócios em Macau em um espaço coletivo, numa espécie de sistema de coworking.

De acordo com o CEO do Grupo Teleport, Gildo Neves Baptista, o investimento para abertura de uma empresa em Macau hoje fica em torno de US$ 5 mil. Esse custo, quando dividido por 20, o número de empresas que já aderiram a iniciativa, ainda segundo ele, vai ser de aproximadamente US$ 250 para cada uma.

“As participantes do hub passam a ter endereço na China para abrir um CNPJ local e realizar importações e exportações com muitos benefícios oferecidos pelo governo chinês”, afirmou Baptista. O HBC surge a partir das duas missões realizadas pelo grupo, no ano passado, quando os empresários viram as oportunidades de negócios que se abrem entre Brasil e China.

Há planos de se instalar também um hub para as empresas chinesas poderem ter uma unidade em Pernambuco, mais precisamente no Porto de Suape, ideia ainda em fase embrionária. A expectativa é que os dois hubs irão facilitar o intercâmbio de informações, a identificação de oportunidades de investimentos e o apoio técnico às empresas que buscam expandir seus negócios, seja para mercado chinês ou o brasileiro.

O anúncio do HBC foi feito nesta quarta-feira (20), quando Baptista apresentou a Missão China 2024.1, inciativa da Teleport que vai levar uma delegação de empresários brasileiros ao Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau (MIECF 2024), um dos principais eventos de tecnologia ambiental da China, que será realizado de 28 a 30 deste mês.

“Levamos os empresários com o propósito de apresentar aos parceiros e investidores chineses o potencial de investimentos no setor de educação no Brasil, especialmente com as onze empresas que formam a comitiva brasileira”, detalhou Baptista.

