Hugo Boss corta projeção para ano de 2024 e ação cai em Frankfurt

A Hugo Boss cortou nesta terça-feira, 16, suas projeções de vendas para o ano inteiro de 2024, frente à redução nos gastos dos consumidores com artigos de luxo, citando Reino Unido e China como mercados onde as condições são particularmente desafiadoras.



Depois do anúncio, os papéis da marca alemã de moda de alta qualidade caem 8,2% em Frankfurt, por volta das 9h (de Brasília).

No cenário revisado, a Hugo Boss agora espera vendas de 4,2 bilhões a 4,35 bilhões de euros (US$ 4,58 bilhões a US$ 4,74 bilhões), representando um crescimento de 1% a 4% em moeda constante.



Anteriormente, a empresa havia orientado a receita para 2024 entre 4,30 bilhões de euros e 4,45 bilhões de euros.

Espera-se que o lucro antes de juros e impostos para o ano inteiro seja de 350 milhões a 430 milhões de euros, em comparação com as expectativas anteriores de 430 milhões a 475 milhões de euros.

A Hugo Boss não é a única marca de alta qualidade que viu suas ações caírem após um segundo trimestre fraco.



As ações das principais empresas europeias de moda e luxo de alta qualidade foram atingidas nessa semana quando os resultados corporativos do Swatch Group e do Burberry Group mostraram queda nas vendas e redução da demanda nos principais mercados.





