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CÂMARA DOS DEPUTADOS Hugo Motta adia votação do PLP dos combustíveis mais uma vez Projeto de Lei Complementar converte a arrecadação extraordinária em redução proporcional de tributos federais sobre os combustíveis

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), adiou nesta quarta-feira, 27, a votação do projeto de lei complementar (PLP) do governo que converte a arrecadação extraordinária em redução proporcional de tributos federais sobre os combustíveis.





O texto é relatado pela deputada Marussa Boldrin (Republicanos-GO), que foi chamada por Motta à tribuna três vezes para proferir seu parecer ao plenário, mas não compareceu.

Diante da ausência, o presidente da Câmara disse acreditar que a relatora estivesse fazendo ajustes no texto e passou ao próximo item da pauta, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais.

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