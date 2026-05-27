Hugo Motta adia votação do PLP dos combustíveis mais uma vez
Projeto de Lei Complementar converte a arrecadação extraordinária em redução proporcional de tributos federais sobre os combustíveis
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), adiou nesta quarta-feira, 27, a votação do projeto de lei complementar (PLP) do governo que converte a arrecadação extraordinária em redução proporcional de tributos federais sobre os combustíveis.
Leia também
• Câmara aprova subsídio de até R$ 10 bi em 5 anos para incentivar novas fábricas de fertilizantes
• Lula diz que briga 'todo santo dia' para que preços nas bombas de combustíveis baixem
O texto é relatado pela deputada Marussa Boldrin (Republicanos-GO), que foi chamada por Motta à tribuna três vezes para proferir seu parecer ao plenário, mas não compareceu.
Diante da ausência, o presidente da Câmara disse acreditar que a relatora estivesse fazendo ajustes no texto e passou ao próximo item da pauta, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais.