Hugo Motta diz que governo tem 10 dias para apresentar alternativa à alta do IOF

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), deu um prazo de dez dias para a equipe econômica do governo de Luiz Inácio Lula da Silva encontrar uma alternativa para o aumento no Imposto sobre Operações Financeira (IOF) anunciado na semana passada. Por meio de uma rede social, ele disse ter reforçado a "insatisfação geral dos deputados" com a medida e que a solução precisa ser "algo que evite as gambiarras tributárias só para aumentar a arrecadação". Ao menos 20 projetos para derrubar o decreto já foram apresentados no Congresso.

A declaração de Motta ocorre após ele e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), se reunirem com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na noite de quarta-feira.





"Reforcei a insatisfação geral dos deputados com a proposta de aumento de imposto do gov federal. E relatei que o clima é para derrubada do decreto do IOF na Câmara. Combinamos que a equipe econômica tem 10 dias para apresentar um plano alternativo ao aumento do IOF. Algo que seja duradouro, consistente e que evite as gambiarras tributárias só para aumentar a arrecadação, prejudicando o país", publicou Motta.

Ontem, ao fim do encontro, Haddad disse ter explicado à cúpula do Congresso Nacional os motivos da elevação do IOF anunciado na semana passada, e os impactos de uma eventual derrubada do decreto. Ele disse que em nenhum momento foi tratada a possibilidade de a medida ser derrubada.

— Eu fui chamado a falar sobre a necessidade da medida e as consequências de sua eventual revogação, explicamos exatamente no que consistiu o anúncio da semana passada — declarou o ministro. — Procuramos calibrar o corte de despesas acima do aumento de receitas para compor um quadro que permitisse cumprir as metas estabelecidas pelo Congresso Nacional.

