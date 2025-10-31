A- A+

BRASIL Hugo Motta diz que taxação de bets é inteligente para aumentar investimentos em segurança Motta disse que, na semana que vem, a Câmara quer apreciar um projeto que muda a finalidade da arrecadação de impostos sobre as bets para destiná-la à segurança

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu o aumento da taxação das bets para melhorar os investimentos em segurança pública e disse que a medida deve encontrar amplo apoio na Câmara. As declarações ocorreram nesta sexta-feira, 31, em entrevista à emissora GloboNews.

"Com relação ao aumento da taxação das bets para financiar a segurança pública, eu penso que é uma matéria que teria, em sendo votada, amplo apoio dentro da Câmara dos Deputados. Nós entendemos que falta dinheiro sim para a segurança", afirmou o parlamentar.

O presidente da Câmara acrescentou: "Isso só será possível se encontrarmos medidas que venham a ajudar nesse financiamento. E eu penso que essa é uma medida bastante inteligente para podermos aumentar os investimentos em segurança pública neste País."





Motta disse que, na semana que vem, a Câmara quer apreciar um projeto que muda a finalidade da arrecadação de impostos sobre as bets para destiná-la à segurança.

Além disso, o parlamentar afirmou que os líderes também devem discutir um cronograma para a tramitação do projeto que endurece regras contra contribuintes considerados devedores contumazes. A matéria tramita sob regime de urgência desde a quinta-feira, 30. O presidente da Câmara disse que a proposta é "prioridade" na pauta da segurança.

Na entrevista, Motta defendeu "radicalizar" ações contra o crime organizado e mencionou a necessidade de sufocamento de operações financeiras de lavagem de dinheiro.

Em relação a equiparar crimes de facções criminosas a terrorismo, Motta ponderou: "Temos que fazer uma discussão sobre a soberania nacional. Temos que levar isso em consideração. Mas também não dá para achar que nós vamos enfrentar o crime organizado sem radicalizar", declarou.

