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Congresso Hugo Motta: em mundo protecionista, acordo Mercosul-UE tem valor político Ele discursou em sessão solene do Congresso para promulgação do decreto legislativo que ratifica o acordo provisório de comércio entre os dois blocos

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu que, em um mundo protecionista, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia (UE), tem valor político. Ele discursou em sessão solene do Congresso para promulgação do decreto legislativo que ratifica o acordo provisório de comércio entre os dois blocos.

"Iniciadas em 1999, as negociações que hoje o Poder Legislativo brasileiro chancela ultrapassam largamente os limites de um gesto burocrático. O Congresso Nacional tem a honra de avalizar o maior acordo comercial já firmado pelo Mercosul, reunindo mais de 700 milhões de pessoas e um produto interno bruto combinado de US$ 22 trilhões", iniciou Motta.

E continuou: "Em um mundo marcado pelo protecionismo, pelo unilateralismo e pela incerteza, este acordo tem também um valor político e civilizatório. Ele aproxima duas regiões que compartilham valores fundamentais: a defesa da democracia, do multilateralismo, dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável". Motta salientou que o Brasil mostra ao mundo que a cooperação internacional continua sendo o melhor caminho, "pois o saldo da intriga e da guerra jamais foi e jamais será o engrandecimento humano".

Por fim, o deputado disse que a etapa legislativa brasileira não encerra o trâmite nacional "e menos ainda o dever de vigilância" "O Congresso continuará atento, porque todo grande acordo exige acompanhamento permanente, sensibilidade institucional e, sempre que necessário, ajustes que preservem o interesse estratégico do País", finalizou.

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