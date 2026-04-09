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Comércio Internacional Hungria comprará petróleo dos EUA após visita do vice-presidente Vance "Este passo serve para diversificar as fontes de abastecimento e faz parte do fortalecimento das relações energéticas entre os dois países"

A Hungria comprará petróleo dos Estados Unidos nas "próximas semanas e meses" por aproximadamente 500 milhões de dólares (2,54 bilhões de reais) para "diversificar as fontes de abastecimento", afirmou um funcionário do governo nesta quinta-feira(9), após uma visita do vice-presidente americano, J.D. Vance.

Vance viajou a Budapeste esta semana para expressar seu apoio ao primeiro-ministro nacionalista Viktor Orbán, que enfrenta um desafio sem precedentes em 16 anos de mandato nas eleições parlamentares do próximo domingo.

A petrolífera húngara MOL comprará petróleo bruto dos Estados Unidos nas "próximas semanas e meses", anunciou Gergely Gulyás, chefe de gabinete de Orbán, à imprensa.

"Este passo serve para diversificar as fontes de abastecimento e faz parte do fortalecimento das relações energéticas entre os Estados Unidos e a Hungria", acrescentou.

A MOL comprará 510.000 toneladas de petróleo bruto — avaliadas em 500 milhões de dólares (R$ 2,5 bilhões) — dos Estados Unidos e de empresas de energia americanas, indicou um comunicado da Casa Branca, destacando que as relações entre os dois países foram reforçadas pela "viagem histórica" de Vance à Hungria.

O presidente americano, Donald Trump, endossou a candidatura de reeleição de Orbán neste Estado-membro da União Europeia, que tem 9,5 milhões de habitantes.

A Hungria permanece fortemente dependente da energia russa e, ao contrário da maioria dos líderes da UE, Orbán manteve laços estreitos com o presidente russo, Vladimir Putin, apesar da invasão da Ucrânia por Moscou.

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