AGÊNCIA DIGITAL DE VIAGENS Hurb tem site congelado e perde autorização para operar no setor turístico Decisão do Ministério do Turismo, publicada no Diário Oficial da União em 14 de abril, impede a empresa de atuar de maneira formal no ramo

A agência de viagens digital Hurb (antigo Hotel Urbano), após ter o cancelamento de seu cadastro no Cadastur pelo Ministério do Turismo, tem seu site oficial retirado do ar por determinação judicial. Ao acessar o endereço "hurb.com.br", os usuários se depararam com uma mensagem de indisponibilidade nesta sexta-feira, e registros oficiais indicam que o domínio está "congelado (judicial)".

A decisão do Ministério do Turismo, publicada no Diário Oficial da União em 14 de abril, impede a Hurb de atuar formalmente no setor turístico, segundo a Agência Brasil. A empresa tem 10 dias para apresentar recurso desde a data da decisão. A medida foi tomada após denúncias de descumprimento contratual e inúmeras reclamações de consumidores, tanto na esfera administrativa quanto judicial.



A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, encerrou as negociações com a empresa e determinou a suspensão da venda de pacotes flexíveis. Em caso de descumprimento, a Hurb está sujeita a uma multa diária de R$ 80 mil.

Desde a semana passada, quando as medidas foram tomadas, o perfil oficial da empresa, no Instagram passou a publicar uma série de posts enigmáticos. Além disso, os comentários foram desativados.

