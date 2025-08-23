A- A+

FMotors Hyundai Kona Hybrid é melhor que Corolla Cross? Veja o test drive completo SUV híbrido custa mais que os rivais, mas entrega pacote sofisticado de tecnologia

O mercado de SUVs híbridos está cada vez mais disputado no Brasil, e o Hyundai Kona Hybrid Signature, lançado por R$ 234.990, promete entregar sofisticação e tecnologia de ponta.

Ele custa mais que concorrentes diretos, como o Toyota Corolla Cross Hybrid e o Haval H6, mas a proposta da Hyundai é oferecer um SUV premium dentro do segmento dos compactos.

Testamos o modelo e contamos as impressões sobre motor, design, tecnologia, segurança e se vale a pena colocar esse carro na garagem.

Motor e desempenho

O Kona Hybrid combina um motor 1.6 a combustão com outro elétrico, gerando potência combinada de 141 cv e torque de 27 kgfm. O câmbio automático de dupla embreagem de 6 marchas garante trocas rápidas e uma condução mais envolvente do que em outros híbridos com CVT.

No test drive, o SUV mostrou agilidade tanto no trânsito urbano quanto em retomadas na estrada. O conjunto híbrido não é feito para esportividade, mas sim para entregar eficiência sem sacrificar desempenho.

A sensação é de um carro que responde bem quando exigido e, ao mesmo tempo, mantém consumo bastante equilibrado, o que significa um ponto forte para quem roda bastante.

Traseira com linhas marcantes e lanternas em LED: o design ousado é um dos diferenciais do SUV híbrido da Hyundai | Foto: Hyundai/Divulgação

Design e espaço interno

O design do Kona Hybrid é ousado e foge do padrão discreto da maioria dos concorrentes. A frente futurista com faróis afilados em LED, rodas de 18 polegadas e linhas marcadas na carroceria passam modernidade e robustez.

Por dentro, o destaque fica para o ambiente tecnológico: duas telas digitais — uma para o painel de instrumentos e outra para a central multimídia, ambas com 12,3 polegadas, visual sofisticado e ótima definição.

O espaço interno é bem aproveitado graças ao entre-eixos de 2,66 m, que garante conforto para passageiros na segunda fileira. O porta-malas de 466 litros é suficiente para viagens em família, embora não seja o maior da categoria.

Cabine moderna com acabamento premium, duas telas digitais de alta definição e central multimídia integrada com Android Auto e Apple CarPlay sem fio | Foto: Hyundai/Divulgação

Segurança e tecnologia

Em termos de segurança, o Kona Hybrid entrega um pacote completo: assistente de frenagem autônomo, monitoramento de tráfego cruzado traseiro, assistente de ponto cego, farol alto adaptativo, alerta de saída segura, assistente de permanência e centralização em faixa.

Durante o test drive, chamou a atenção o recurso da câmera de ponto cego, que projeta na tela do painel a imagem ao lado do carro no momento da troca de faixa. É uma solução que aumenta a confiança do motorista e geralmente só aparece em modelos mais caros.

Na parte de comodidade, o SUV traz carregador de celular por indução, banco do motorista com ajustes elétricos, teto solar panorâmico e espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. O pacote reforça a proposta de sofisticação do modelo.

Pacote de segurança completo: frenagem autônoma, assistente de ponto cego, câmera 360º e centralização em faixa elevam a confiança ao dirigir o Kona | Foto: Hyundai/Divulgação

Comparativo com concorrentes

O preço do Hyundai Kona Hybrid pode parecer elevado em relação aos concorrentes diretos, mas a estratégia da marca vai além do volume de vendas. A Hyundai busca conquistar um público específico, que valoriza sofisticação, eficiência e tecnologia em um segmento no qual a marca ainda não tinha presença de destaque no Brasil.

Na prática, o Kona se posiciona como porta de entrada para uma fase mais refinada e sustentável da Hyundai no país. A escolha do modelo para liderar essa nova etapa é apostar em um SUV híbrido compacto com boa qualidade construtiva, consumo eficiente e equipamentos de ponta.

O Hyundai Kona Hybrid disputa mercado diretamente com o Toyota Corolla Cross Hybrid e o Haval H6, por exemplo.

Confira como o Kona se compara em preço aos principais rivais:

Modelo Preço (R$) Destaque principal Hyundai Kona Ultimate 214.990 Versão de entrada, já bem equipada Hyundai Kona Signature 234.990 Versão topo de linha, mais tecnológica Toyota Corolla Cross XRX Hybrid 208.690 Rede de pós-venda forte e confiabilidade GWM Haval H6 Premium HEV 209.000 Mais potência e espaço interno BYD Song Pro DM-i 189.800 Preço mais competitivo do grupo BYD Song Plus DM-i 229.800 Equilíbrio entre preço e sofisticação

No resumo, o Kona aposta em tecnologia embarcada e design arrojado para justificar seu preço mais alto. Ele não vence em espaço ou em potência, mas entrega recursos de segurança e sofisticação que fazem diferença na experiência ao volante.

Bancos de couro com acabamento premium e teto solar panorâmico reforçam a proposta sofisticada do Kona Hybrid Signature | Foto: Hyundai/Divulgação

Hyundai Kona Hybrid – prós e contras

Pontos positivos:

Modo elétrico eficiente e baixo consumo

Acabamento de bom nível

Custo de propriedade competitivo

Pontos negativos:

Desempenho apenas mediano

Porta-malas menor que o dos rivais

Posição de dirigir baixa pode não agradar

Vale a pena investir?

O Hyundai Kona Hybrid Signature não é a escolha mais racional quando olhamos apenas para preço e espaço interno. Porém, para quem busca um SUV híbrido compacto com alto nível de tecnologia, design marcante e pacote de segurança de ponta, ele se destaca.

No test drive, ficou claro que o Kona não pretende ser apenas mais um SUV híbrido: ele mira um público que valoriza conforto, inovação e exclusividade. Se esse perfil agradar, o investimento de R$ 234.990 pode fazer sentido.

O Hyundai Kona Hybrid é uma opção sofisticada e completa no segmento dos SUVs híbridos compactos. Mais caro que os rivais, mas com um pacote tecnológico que o coloca em posição de destaque. A decisão final vai depender do que o consumidor valoriza mais: preço ou sofisticação.

