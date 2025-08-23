Hyundai Kona Hybrid é melhor que Corolla Cross? Veja o test drive completo
SUV híbrido custa mais que os rivais, mas entrega pacote sofisticado de tecnologia
O mercado de SUVs híbridos está cada vez mais disputado no Brasil, e o Hyundai Kona Hybrid Signature, lançado por R$ 234.990, promete entregar sofisticação e tecnologia de ponta.
Ele custa mais que concorrentes diretos, como o Toyota Corolla Cross Hybrid e o Haval H6, mas a proposta da Hyundai é oferecer um SUV premium dentro do segmento dos compactos.
Testamos o modelo e contamos as impressões sobre motor, design, tecnologia, segurança e se vale a pena colocar esse carro na garagem.
Motor e desempenho
O Kona Hybrid combina um motor 1.6 a combustão com outro elétrico, gerando potência combinada de 141 cv e torque de 27 kgfm. O câmbio automático de dupla embreagem de 6 marchas garante trocas rápidas e uma condução mais envolvente do que em outros híbridos com CVT.
No test drive, o SUV mostrou agilidade tanto no trânsito urbano quanto em retomadas na estrada. O conjunto híbrido não é feito para esportividade, mas sim para entregar eficiência sem sacrificar desempenho.
A sensação é de um carro que responde bem quando exigido e, ao mesmo tempo, mantém consumo bastante equilibrado, o que significa um ponto forte para quem roda bastante.
Design e espaço interno
O design do Kona Hybrid é ousado e foge do padrão discreto da maioria dos concorrentes. A frente futurista com faróis afilados em LED, rodas de 18 polegadas e linhas marcadas na carroceria passam modernidade e robustez.
Por dentro, o destaque fica para o ambiente tecnológico: duas telas digitais — uma para o painel de instrumentos e outra para a central multimídia, ambas com 12,3 polegadas, visual sofisticado e ótima definição.
O espaço interno é bem aproveitado graças ao entre-eixos de 2,66 m, que garante conforto para passageiros na segunda fileira. O porta-malas de 466 litros é suficiente para viagens em família, embora não seja o maior da categoria.
Segurança e tecnologia
Em termos de segurança, o Kona Hybrid entrega um pacote completo: assistente de frenagem autônomo, monitoramento de tráfego cruzado traseiro, assistente de ponto cego, farol alto adaptativo, alerta de saída segura, assistente de permanência e centralização em faixa.
Durante o test drive, chamou a atenção o recurso da câmera de ponto cego, que projeta na tela do painel a imagem ao lado do carro no momento da troca de faixa. É uma solução que aumenta a confiança do motorista e geralmente só aparece em modelos mais caros.
Na parte de comodidade, o SUV traz carregador de celular por indução, banco do motorista com ajustes elétricos, teto solar panorâmico e espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. O pacote reforça a proposta de sofisticação do modelo.
Comparativo com concorrentes
O preço do Hyundai Kona Hybrid pode parecer elevado em relação aos concorrentes diretos, mas a estratégia da marca vai além do volume de vendas. A Hyundai busca conquistar um público específico, que valoriza sofisticação, eficiência e tecnologia em um segmento no qual a marca ainda não tinha presença de destaque no Brasil.
Na prática, o Kona se posiciona como porta de entrada para uma fase mais refinada e sustentável da Hyundai no país. A escolha do modelo para liderar essa nova etapa é apostar em um SUV híbrido compacto com boa qualidade construtiva, consumo eficiente e equipamentos de ponta.
O Hyundai Kona Hybrid disputa mercado diretamente com o Toyota Corolla Cross Hybrid e o Haval H6, por exemplo.
Confira como o Kona se compara em preço aos principais rivais:
|Modelo
|Preço (R$)
|Destaque principal
|Hyundai Kona Ultimate
|214.990
|Versão de entrada, já bem equipada
|Hyundai Kona Signature
|234.990
|Versão topo de linha, mais tecnológica
|Toyota Corolla Cross XRX Hybrid
|208.690
|Rede de pós-venda forte e confiabilidade
|GWM Haval H6 Premium HEV
|209.000
|Mais potência e espaço interno
|BYD Song Pro DM-i
|189.800
|Preço mais competitivo do grupo
|BYD Song Plus DM-i
|229.800
|Equilíbrio entre preço e sofisticação
No resumo, o Kona aposta em tecnologia embarcada e design arrojado para justificar seu preço mais alto. Ele não vence em espaço ou em potência, mas entrega recursos de segurança e sofisticação que fazem diferença na experiência ao volante.
Hyundai Kona Hybrid – prós e contras
Pontos positivos:
- Modo elétrico eficiente e baixo consumo
- Acabamento de bom nível
- Custo de propriedade competitivo
Pontos negativos:
- Desempenho apenas mediano
- Porta-malas menor que o dos rivais
- Posição de dirigir baixa pode não agradar
Vale a pena investir?
O Hyundai Kona Hybrid Signature não é a escolha mais racional quando olhamos apenas para preço e espaço interno. Porém, para quem busca um SUV híbrido compacto com alto nível de tecnologia, design marcante e pacote de segurança de ponta, ele se destaca.
No test drive, ficou claro que o Kona não pretende ser apenas mais um SUV híbrido: ele mira um público que valoriza conforto, inovação e exclusividade. Se esse perfil agradar, o investimento de R$ 234.990 pode fazer sentido.
O Hyundai Kona Hybrid é uma opção sofisticada e completa no segmento dos SUVs híbridos compactos. Mais caro que os rivais, mas com um pacote tecnológico que o coloca em posição de destaque. A decisão final vai depender do que o consumidor valoriza mais: preço ou sofisticação.