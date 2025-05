A- A+

conferência I Congresso do Conselho Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento começa nesta terça (6) Evento será presidido pelo secretário de Planejamento e Gestão de Pernambuco, Fabrício Marques

Brasília sediará, de 6 a 8 de maio, o I Congresso do Conselho Nacional de Secretários Estaduais do Planejamentodo (Conseplan) com conferências e painéis de autoridades e especialistas internacionais. O evento é presidido pelo secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional de Pernambuco, Fabrício Marques, e tem apoio do Ministério do Planejamento. Inscrições vão até esta segunda (5).

O evento conta com parceria do Ministério do Planejamento e Orçamento e do Governo do Distrito Federal e terá conferências e painéis de ministros de Estado e especialistas de instituições internacionais, como o Banco Mundial.

A expectativa de público é de 1.500 mil pessoas, entre gestores públicos municipais, estaduais e federais, pesquisadores e estudantes, esses últimos têm condição especial no pagamento da inscrição do congresso, pagando o valor de R$ 50. Já o valor para o público geral é de R$ 150. A programação completa já foi divulgada no site do evento.

Conferência

Para o secretário Fabrício Marques o evento chega para se firmar como o maior e mis importante evento sobre planejamento e orçamento público do país.

"As boas práticas dos estados e a produção acadêmica se somarão em um ambiente de reconhecimento da atividade científica e estímulo à inovação. Será um debate enriquecedor que dará muitos frutos, a exemplo do aperfeiçoamento do monitoramento de políticas públicas a fim que elas se tornem mais eficazes, beneficiando os brasileiros”, acrescentou Marques.



A conferência de abertura sobre a “Reconstrução do Planejamento Nacional”, que é tema central do evento, será comandada pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e a de encerramento será liderada pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.



“Vamos falar daquilo que pouca gente gosta de escutar porque fala do amanhã, mas um amanhã tão importante para construirmos e termos um país melhor, que é sobre planejamento, que Brasil nós queremos, que estados brasileiros nós queremos para os próximos anos. Para isso, eu preciso plantar a sementinha agora para podermos colher frutos, termos um país com dignidade, com igualdade, com menos pobreza e miséria e mais desenvolvido”, disse a ministra Simone Tebet.

Fechamento



Além da conferência de abertura da ministra Simone Tebet, no dia 6 de maio, a partir das 18h, e da participação da ministra Esther Dweck como conferencista que fecha o evento com o tema “Como atingir objetivos estratégicos? - Public Spending, Eficiência do Gasto e entrega de resultados”, no dia 8 de maio, a partir das 17h, a programação conta ainda com a conferência “Como garantir entregas? - Dilemas de Implementação: Governança, Monitoramento e Avaliação”, comandada pelo diretor regional de Prática de Prosperidade para a Região da América Latina e Caribe do Banco Mundial, Oscar Calvo Gonzalez, no dia 7 de maio, às 17h.

Credenciamento



O credenciamento para o evento iniciará às 16h e segue até às 17h30. A solenidade de abertura começará às 17h30. O I Congresso do Conseplan contará ainda com painéis temáticos e salas de discussão.

Nessas salas, haverá a apresentação dos 200 trabalhos técnico-científicos selecionados pelo Conselho Técnico-Científico sobre as 12 áreas temáticas definidas, entre elas planejamento de médio e longo prazo, análises referentes ao Plano Plurianual (PPA), à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e à Lei Orçamentária Anual (LOA), tecnologia e estratégias de desenvolvimento territorial. Os melhores trabalhos serão premiados durante o evento e poderão ser publicados na próxima edição da Revista Planejamento e Futuro, do Conseplan.

Veja também