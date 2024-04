A- A+

TECNOLOGIA IA? Amazon contratou indianos para monitorar câmeras em lojas que funcionam sem caixas Acreditava-se que a tecnologia "Just Walk Out" funcionava apenas com câmeras, sensores e inteligência artificial para rastrear o que as pessoas estavam levando da loja

A Amazon surpreendeu o mundo há alguns anos quando introduziu seus “minimercados” sem caixa para pagamento ou funcionários nas lojas. A promessa era de que a tecnologia "Just Walk Out" (ou apenas saia, em português) funcionava com câmeras, sensores e inteligência artificial para rastrear o que as pessoas estavam levando da loja. Mas, nesta semana foi revelado que o sistema, na verdade, dependia de uma equipe de indianos que ficava fiscalizando as câmeras para contabilizar as compras no sistema.

Segundo o The Information, embora parecesse completamente automatizado, o “Just Walk Out” contava com mais de mil pessoas na Índia assistindo e rotulando vídeos para garantir pagamentos precisos. Ou seja, na prática, os caixas foram apenas transferidos para fora da loja e as equipes observavam os clientes enquanto faziam compras.

Do total de 44 lojas Amazon Fresh nos Estados Unidos, que são como mercearias, aproximadamente metade contava com o sistema "Just Walk Out". O sistema foi apresentado em 2016 prometendo ser uma revolução na maneira como as pessoas fazem compras. Agora, sabe-se que a demora relatada por muitos usuários para receber o recibo de compra após sair da loja se dava por conta da revisão manual pela equipe na Índia.

Ainda de acordo com a publicação norte-americana, aproximadamente 700 das 1.000 vendas do “Just Walk Out” exigiam revisões humanas até 2022. O número ultrapassa 14 vezes a meta interna da empresa de menos de 50 revisões a cada mil vendas. Aos veículos norte-americanos, a gigante do varejo contestou a precisão desses números.



— O papel principal de nossos associados de dados de aprendizado de máquina é anotar imagens de vídeo, o que é necessário para melhorar continuamente o modelo de aprendizado de máquina subjacente — disse um porta-voz da Amazon ao Gizmodo. Segundo o porta-voz, apenas "uma pequena minoria" das compras teriam sido revisadas por humanos.

Agora, a empresa pretende acabar gradualmente com as lojas sem caixa. A Amazon deve investir nos chamados Carrinhos Dash, que contam com um scanner e tela embutidos no carrinho de compras, permitindo que você pague enquanto faz compras.

