TECNOLOGIA IA aprende a jogar Super Mario, e você pode acompanhar on-line Usuários transmitem ao vivo a atuação de robôs, e um deles está avançando: já passou do nível 2 e, por tentativa e erro, vem aprendendo a jogar mais rapidamente do que um humano

O TikTok é conhecido como o território dos vídeos do tipo “arrume-se comigo” (a versão tupiniquim do get ready with me, ou GRWM) e truques caseiros, além de memes, muitos memes. Mas o app se tornou o palco de um grande desafio: a inteligência artificial (IA) está tentando vencer o game Super Mario, conta o site Gizmodo.

Segundo o site, na última semana usuários vêm transmitindo ao vivo a atuação de robôs de IA, e um deles está avançando: Rupert já passou do nível 2.

Rupert corre, pula, cai de abismos, morre. E começa tudo de novo. Mas pode-se perceber que ele está aprendendo – e, por ser um robô alimentado por IA, muito mais rapidamente que um jogador humano.

Segundo explicou o dono do perfil que está exibindo Rupert, Join The PCMasterRace (ele prefere se manter anônimo), ao Gizmodo, trata-se de um programa criado para simular seleção natural com redes neurais.

Ou seja, Rupert é um sistema de algoritmos de aprendizagem de máquina que melhora ao ver seus próprios erros. Seu objetivo é terminar o nível. Ele sabe que botões pressionar e vê o que acontece na tela.

Mas, ao contrário de um jogador humano, ele não tem o conhecimento prévio de que precisa evitar Koopas ou não cair de um precipício. Ele só saberá depois e, ao aprender com seus erros, consegue melhorar sua estratégia.

Rupert, assim como George, outro robô que joga Super Mario no TikTok, tem por base um programa de código aberto chamado MarI/O. Este foi elaborado pelo criador de códigos Seth Hendrickson, cuja persona on-line se chama SethBling.

Apesar de ser bem mais simples que um sistema como o ChatGPT, ressalta o Gizmodo, o MarI/O permite ver como modelos de IA funcionam. O princípio básico é aprender por tentativa e erro, mas são bilhões de vezes, daí a rápida melhora na estratégia.

