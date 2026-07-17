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Tecnologia IA chinesa Kimi K3 sacode indústria tecnológica dos EUA Como ocorre com a maioria dos modelos chineses, o Kimi K3 custa menos e utiliza código-fonte que os programadores podem personalizar

O Kimi K3, um novo programa de inteligência artificial da startup chinesa Moonshot AI, deixou a indústria de tecnologia dos Estados Unidos atônita nesta sexta-feira (17) e desencadeou um novo debate sobre a rivalidade entre as duas potências pela liderança nesse setor.

O programa foi lançado na quinta-feira e, em poucas horas, alcançou o primeiro lugar em um ranking de ferramentas de programação com inteligência artificial chamado Arena, tornando-se a primeira vez que um modelo chinês ocupa a liderança dessa classificação.

Investidores do Vale do Silício e de Wall Street, assim como integrantes da Casa Branca, temem que, se a China desenvolver uma IA tão boa quanto as dos Estados Unidos, empresas americanas como OpenAI e Anthropic terão dificuldade para continuar cobrando preços elevados por seus produtos.

Como ocorre com a maioria dos modelos chineses, o Kimi K3 custa menos e utiliza código-fonte que os programadores podem personalizar.

Alguns especialistas compararam esse momento ao início de 2025, quando outra empresa chinesa, DeepSeek, abalou os mercados ao lançar um poderoso modelo de IA por uma fração do custo habitual.

Na ocasião, houve uma queda temporária de centenas de bilhões de dólares no valor de mercado das empresas de tecnologia dos Estados Unidos.

Anastasios Angelopoulos, responsável pelo site de classificações Arena, afirmou no podcast TITV que o Kimi K3 pode obrigar os investidores a repensarem toda a indústria da inteligência artificial, já que as empresas podem preferir programas chineses gratuitos, que podem ser personalizados em seus próprios computadores, em vez de programas americanos pagos, que exigem o compartilhamento de dados com empresas terceirizadas.

David Sacks, investidor de capital de risco que assessora a Casa Branca em assuntos relacionados à inteligência artificial e é contrário à regulamentação do setor, afirmou na rede X que o sucesso do Kimi demonstra que a liderança dos Estados Unidos está sob ameaça e que o desenvolvimento da tecnologia deveria ocorrer sem restrições.

Sacks acredita que o bloqueio à construção de novos centros de dados, as regulamentações estaduais e a criação de uma agência federal encarregada de aprovar os modelos mais avançados de inteligência artificial estão atrasando a indústria americana.

Dean Ball, que trabalhou recentemente como assessor de inteligência artificial na Casa Branca e atualmente atua na OpenAI, afirmou que o Kimi K3 é um programa sólido e não apenas uma cópia dos modelos norte-americanos, crítica frequentemente dirigida aos produtos chineses de inteligência artificial.

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