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TECNOLOGIA IA melhora a experiência de cegos e outras pessoas com deficiência com o iPhone. Veja novas funções Legendas automáticas, leitura de tela e comandos por voz são algumas das novidades preparadas pela empresa

A Apple anunciou novos recursos de acessibilidade integrados à inteligência artificial e um acessório inédito para iPhone, que será vendido globalmente. As ferramentas, voltadas a usuários cegos, com baixa visão, deficiência auditiva ou limitações motoras, chegarão aos dispositivos da empresa ainda este ano.

Na próxima semana, a companhia dará o pontapé inicial em sua nova safra de novidades com a Worldwide Developers Conference (WWDC), conferência anual de desenvolvedores que costuma servir de palco para o anúncio de atualizações dos sistemas operacionais da empresa.

Quando estiverem disponíveis, os novos recursos poderão ser acessados no menu Ajustes na opção Acessibilidade do iPhone. Parte das funções também poderá ser ativada por comandos de voz ou pelo botão de Ação presente em modelos recentes na lateral do iPhone e serão integrados ao Apple Intelligence, sistema próprio de IA da companhia.

Reconhecimento do ambiente por voz

Entre as novidades está a ampliação do VoiceOver, um leitor de tela usado por pessoas cegas ou com baixa visão. O recurso lê em voz alta textos, botões e elementos exibidos no aparelho, permitindo navegar pelo sistema sem depender da visão.

Com a IA, a ferramenta passará agora a oferecer descrições mais detalhadas de imagens exibidas na tela, incluindo fotografias, documentos digitalizados, contas e registros pessoais.

A empresa também anunciou mudanças no "Reconhecimento ao Vivo", função integrada ao VoiceOver que usa a câmera do aparelho para identificar objetos e ambientes. Com a atualização, usuários poderão pressionar o botão de Ação do iPhone para fazer perguntas sobre o que está sendo captado pela câmera e receber respostas mais detalhadas, além de realizar perguntas complementares em linguagem natural.





Lupa com voz integrada

Outro recurso atualizado é a Lupa, um aplicativo destinado principalmente a pessoas com baixa visão. O aplicativo usa a câmera do aparelho para ampliar textos, objetos e detalhes do ambiente, podendo aumentar contraste e facilitar a leitura. Com a integração ao sistema de IA da Apple, o recurso passa a descrever cenas visualmente e permitirá perguntas sobre o que aparece diante da câmera, além de responder a comandos de voz como “ampliar” ou “ligar lanterna”.

Leitor de artigos acadêmicos

A Apple também ampliará o Leitor de Acessibilidade, ferramenta voltada para facilitar a leitura alterando o contraste e aumentando o tamanho da letra, por exemplo. Agora, o recurso passará a funcionar com materiais mais complexos, como artigos acadêmicos e documentos com múltiplas colunas, tabelas e imagens. A empresa diz ainda que o sistema poderá gerar resumos do conteúdo antes da leitura integral e oferecer tradução integrada mantendo formatação e personalização visual.

Novo acessório

Além dos recursos de software, a companhia anunciou a ampliação da oferta de um acessório magnético adaptativo compatível com MagSafe, desenvolvido para ajudar usuários com dificuldades de mobilidade para segurar o iPhone. O acessório, criado pela designer Bailey Hikawa em parceria com a PopSockets, passa a ser vendido globalmente pela Apple Store. Segundo a companhia, o acessório estará à venda em todo o mundo.

Legendas em vídeos gravados no celular

Para usuários surdos ou com deficiência auditiva, a Apple vai permitir gerar legendas automáticas para para conteúdos gravados no próprio aparelho, recebidos por aplicativos de mensagem ou transmitidos online, mesmo quando não houver legenda original. Segundo a dona do iPhone, o reconhecimento de fala será feito no próprio dispositivo, sem necessidade de envio do áudio a servidores externos.

Abrir apps e clicar em botões

O Controle por Voz, sistema que permite operar iPhones e iPads apenas com comandos falados, também ganhará mudanças. Hoje, usuários conseguem abrir aplicativos, navegar pela interface e tocar em elementos da tela usando a voz. Com a atualização, a Apple promete maior uso de linguagem natural, reduzindo a necessidade de memorizar nomes exatos de botões ou comandos específicos. Segundo a empresa, será possível usar instruções mais descritivas, como pedir para tocar em um item visível na tela ou abrir conteúdos específicos.

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