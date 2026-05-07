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Tecnologia IA pode ajudar a reduzir incidentes cibernéticos por meio de coordenação internacional, diz FMI Modelos avançados de IA podem reduzir drasticamente o tempo e o custo necessários para identificar e explorar vulnerabilidades, diz FMI

Fundo Monetário Internacional (FMI) sugere, em relatório publicado nesta quinta-feira (7), que perdas extremas por incidentes cibernéticos podem desencadear tensões de financiamento, aumentar preocupações de solvência e perturbar mercados mais amplos. De acordo com o FMI, modelos avançados de inteligência artificial (IA) podem reduzir drasticamente o tempo e o custo necessários para identificar e explorar vulnerabilidades, aumentando a probabilidade de descobrir e direcionar fraquezas em sistemas amplamente utilizados.

Por enquanto, alguns fatores mitigadores permanecem, diz a análise. As capacidades cibernéticas avançadas de IA ainda não estão amplamente disponíveis e os softwares financeiros fechados da indústria são mais difíceis de serem alvo do que a infraestrutura de código aberto. Contudo, esses buffers provavelmente se desgastarão rapidamente à medida que o treinamento de modelos se expande, as capacidades se difundem e ocorrem vazamentos. "O confinamento temporário é improvável de substituir defesas duráveis", alerta.

O FMI aponta que a IA pode ajudar a reduzir vulnerabilidades na fase de desenvolvimento, em vez de corrigi-las após o lançamento Para a infraestrutura financeira amplamente utilizada, esses ganhos podem reduzir significativamente a exposição sistêmica se as instituições investirem em integração, governança e supervisão humana - áreas que os supervisores precisam cada vez mais avaliar.

O relatório pede uma coordenação internacional mais forte para lidar com as ameaças, mais compartilhamento de informações e o desenvolvimento ampliado de capacidades para preservar a estabilidade financeira global. Economias emergentes e em desenvolvimento, que muitas vezes enfrentam restrições de recursos mais severas, podem estar desproporcionalmente expostas a atacantes que visam regiões com defesas mais fracas, diz.

"À medida que a IA remodela o cenário cibernético, a questão central para as autoridades é se o sistema financeiro pode continuar a funcionar sob estresse severo", adiciona o Fundo.

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