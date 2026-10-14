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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL IA pode provocar 'incidentes graves' em um ou dois anos, alerta presidente do Google DeepMind Os casos de perda de controle de agentes autônomos de inteligência artificial registrados nos últimos meses "são, de certo modo, sinais de alerta" para Demis Hassabis

Os agentes de inteligência artificial poderiam provocar "incidentes graves" dentro de um ou dois anos se as empresas e os governos não adotarem medidas para garantir a segurança, advertiu nesta quarta-feira (14), em Dublin, Demis Hassabis, presidente do Google DeepMind.

Os casos de perda de controle de agentes autônomos de inteligência artificial registrados nos últimos meses "são, de certo modo, sinais de alerta", preveniu Hassabis durante uma reunião sobre inteligência artificial em Dublin.

Ele acrescentou que estes sistemas ainda têm capacidades limitadas, razão pela qual os incidentes registrados até o momento não foram graves.

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