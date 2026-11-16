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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL IA tem "grande potencial" e representa "grande perigo", diz chefe da ONU para o Clima na COP31 "Chegamos a um momento tecnológico de grande potencial e de grande perigo", declarou Simon Stiell

A inteligência artificial (IA) representa tanto "um grande potencial" como "um grande perigo" na luta contra o aquecimento global, afirmou nesta segunda-feira (16), na COP31, o secretário-executivo da ONU para Mudança do Clima.

"A IA e outras tecnologias de ponta são uma arma de dois gumes", disse Simon Stiell durante a apresentação de um compromisso a respeito da inteligência artificial na cidade turca de Antália, onde a COP31 prossegue até a próxima sexta-feira.

A Turquia, país anfitrião, está promovendo o compromisso. O objetivo é aproveitar o potencial da tecnologia para encontrar soluções para a mudança climática — entre seus usos potenciais estão a previsão de furacões e o aumento da eficiência energética —, mas ao mesmo tempo avaliar os riscos que representa em termos de consumo de água e eletricidade.

"Chegamos a um momento tecnológico de grande potencial e de grande perigo", declarou Simon Stiell.

"Não podemos pedir às pessoas que aceitem contas mais altas, mais poluição que aquece o planeta e desigualdade ainda maior em troca de promessas de um futuro melhor. Os benefícios da IA precisam superar seus custos crescentes", argumentou o dirigente da ONU.

Os centros de dados onde são treinados os modelos de IA das grandes empresas americanas e chinesas consomem quantidades enormes de água e energia, o que provocou grandes campanhas contra estas instalações em países como Estados Unidos e Japão, e preocupação na Índia e na África do Sul em relação aos projetos de construção.

Os moradores que vivem em áreas próximas a centros de dados estão indignados com o aumento da conta de luz e a pegada de carbono das instalações.

"Os CEOs e conselhos de administração precisam assumir a responsabilidade e alinhar os planos de negócios e investimentos com as metas climáticas estabelecidas em acordos mundiais", disse Stiell, que fez um apelo às empresas para que abasteçam os centros de dados com fontes de energia renováveis.

O ministro da Indústria e Tecnologia da Turquia, Mehmet Fatih Kacir, afirmou que o compromisso recebeu, até o momento, 80 apoios, mas não especificou se envolvem países e/ou empresas.

A COP31 de Antália não conta com a presença dos principais executivos das grandes empresas de IA, como Anthropic ou OpenAI.

O texto voluntário promovido pela presidência turca defende "aumentar o percentual" de infraestruturas relacionadas à IA que gerem emissões baixas ou nulas de gases de efeito estufa.

O texto inclui uma lista de compromissos adicionais voluntários, como "pedir aos fornecedores de sistemas e serviços de IA que publiquem seus dados de impacto ambiental e energético".

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