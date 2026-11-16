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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

IA tem "grande potencial" e representa "grande perigo", diz chefe da ONU para o Clima na COP31

"Chegamos a um momento tecnológico de grande potencial e de grande perigo", declarou Simon Stiell

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Uma foto ilustrativa mostra uma pessoa segurando um smartphone que exibe logotipos de aplicativos de inteligência artificial (IA)Uma foto ilustrativa mostra uma pessoa segurando um smartphone que exibe logotipos de aplicativos de inteligência artificial (IA) - Foto: Idrees Mohammed/AFP

A inteligência artificial (IA) representa tanto "um grande potencial" como "um grande perigo" na luta contra o aquecimento global, afirmou nesta segunda-feira (16), na COP31, o secretário-executivo da ONU para Mudança do Clima.

"A IA e outras tecnologias de ponta são uma arma de dois gumes", disse Simon Stiell durante a apresentação de um compromisso a respeito da inteligência artificial na cidade turca de Antália, onde a COP31 prossegue até a próxima sexta-feira.

A Turquia, país anfitrião, está promovendo o compromisso. O objetivo é aproveitar o potencial da tecnologia para encontrar soluções para a mudança climática — entre seus usos potenciais estão a previsão de furacões e o aumento da eficiência energética —, mas ao mesmo tempo avaliar os riscos que representa em termos de consumo de água e eletricidade.

"Chegamos a um momento tecnológico de grande potencial e de grande perigo", declarou Simon Stiell.

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"Não podemos pedir às pessoas que aceitem contas mais altas, mais poluição que aquece o planeta e desigualdade ainda maior em troca de promessas de um futuro melhor. Os benefícios da IA precisam superar seus custos crescentes", argumentou o dirigente da ONU.

Os centros de dados onde são treinados os modelos de IA das grandes empresas americanas e chinesas consomem quantidades enormes de água e energia, o que provocou grandes campanhas contra estas instalações em países como Estados Unidos e Japão, e preocupação na Índia e na África do Sul em relação aos projetos de construção.

Os moradores que vivem em áreas próximas a centros de dados estão indignados com o aumento da conta de luz e a pegada de carbono das instalações.

"Os CEOs e conselhos de administração precisam assumir a responsabilidade e alinhar os planos de negócios e investimentos com as metas climáticas estabelecidas em acordos mundiais", disse Stiell, que fez um apelo às empresas para que abasteçam os centros de dados com fontes de energia renováveis.

O ministro da Indústria e Tecnologia da Turquia, Mehmet Fatih Kacir, afirmou que o compromisso recebeu, até o momento, 80 apoios, mas não especificou se envolvem países e/ou empresas.

A COP31 de Antália não conta com a presença dos principais executivos das grandes empresas de IA, como Anthropic ou OpenAI.

O texto voluntário promovido pela presidência turca defende "aumentar o percentual" de infraestruturas relacionadas à IA que gerem emissões baixas ou nulas de gases de efeito estufa.

O texto inclui uma lista de compromissos adicionais voluntários, como "pedir aos fornecedores de sistemas e serviços de IA que publiquem seus dados de impacto ambiental e energético".

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