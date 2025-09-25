Ibama: análise final sobre bloco na Margem Equatorial depende de requisitos pedidos à Petrobras
É a última etapa final do processo de licenciamento ambiental para exploração do bloco, localizado em águas profundas do Amapá
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) reforçou nesta quinta-feira, 25, que a conclusão da análise da licença para bloco FZA-M-59, na Margem Equatorial, dependerá da resposta da Petrobras às observações registradas pela equipe técnica do órgão no relatório da chamada Avaliação Pré-Operacional (APO).
A Petrobras recebeu na quarta-feira, 24, aprovação do Ibama para a APO, simulado de resposta a emergência realizado pela companhia em agosto.
Leia também
• Ibama aprova simulado para exploração de petróleo na Margem Equatorial
• TCU: fundo de pensão da Petrobras tem 30 dias para apurar dano após aplicações de R$ 53,03 mi
• Petrobras, WEG e Statkraft colocam em operação maior aerogerador onshore das Américas
É a última etapa final do processo de licenciamento ambiental para exploração do bloco, localizado em águas profundas do Amapá.
O Ibama solicitou que sejam incorporados ajustes ao plano de proteção à fauna apresentado pela companhia, "de modo a contribuir para o processo de melhoria contínua da estrutura de resposta, garantindo sua adequação e alinhamento aos requisitos da região".