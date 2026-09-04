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PETRÓLEO Ibama autoriza Petrobras a perfurar mais três poços na Bacia da Foz do Amazonas Estatal considera que esses poços são fundamentais para determinar se a recente descoberta de petróleo na região é comercialmente viável

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) autorizou a Petrobras a perfurar mais três novos poços exploratórios na Bacia da Foz do Amazonas, no Amapá, que integra a Margem Equatorial.

A estatal considera que esses poços são fundamentais para determinar se a recente descoberta de petróleo na região é comercialmente viável. A decisão foi assinada nesta quinta-feira pelo presidente do Ibama, Jair Schmitt.

A Petrobras informou no dia 14 de agosto que encontrou petróleo no poço Morpho, na Bacia da Foz do Amazonas, a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá. É um achado na Margem Equatorial, que promete ser a nova fronteira para exploração petrolífera no Brasil e para a qual a estatal reservou investimentos de US$ 2,5 bilhões entre 2026 e 2030.

Após a descoberta, a Petrobras aguarda agora autorização o Ibama para perfurar esses três novos poços exploratórios nas adjacências.

Para isso, a empresa terá que cumprir uma série de condições. Entre elas, está implementar o Plano de Prevenção e Controle de Espécies Exóticas, projetos de comunicação social, de educação ambiental, de controle de poluição, de monitoramento ambiental, entre outros.

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