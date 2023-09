A- A+

BRASIL Ibama libera pesquisa de exploração de petróleo no Rio Grande do Norte, e MME comemora Expectativa do Ministério é de que nos blocos autorizados haja um potencial para até dois bilhões de barris de petróleo

O Ibama autorizou nesta sexta-feira que sejam explorados poços de petróleo de pesquisa na chamada Bacia Potiguar, na Margem Equatorial, no Rio Grande do Norte. A notícia foi comemorada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

- Sendo confirmada a potencialidade da região, teremos mais desenvolvimento para a região e mais recursos para o fundo social, que financia saúde e educação - disse Silveira.

A expectativa do Ministério é de que nos blocos autorizados haja um potencial para até dois bilhões de barris de petróleo. Segundo a pasta, a região é distante da foz do Rio Amazonas, e essa liberação pode facilitar as licenças para estudos também no litoral do Amapá.

O MME e o Ibama vêm travando uma disputa para a exploração de petróleo na Margem Equatorial. Parte dessas áreas abrangem a foz do Rio Amazonas, por isso, há forte resistência de ambientalistas. O MME argumenta, por outro lado que as perfurações, nesse caso, são apenas iniciais e de testes, e de que não há registros de acidentes nesse tipo de prospecção pela Petrobras.



Ainda assim, a ministra de Meio Ambiente, Marina Silva, e o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, dizem que as áreas só serão liberadas caso todos os critérios técnicos sejam preenchidos.

