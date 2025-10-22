A- A+

margem equatorial Ibama não precisava esperar a COP30 para liberar perfuração da Petrobras, diz Alckmin Segundo o ministro, a decisão do órgão é técnica, cumpre todos os requisitos ambientais e faz parte do processo de transição energética em curso no País

O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) não precisava esperar a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) para autorizar a perfuração exploratória de petróleo na Margem Equatorial, próxima à bacia da Foz do Amazonas. O evento vai acontecer no mês que vem, em Belém (PA).

Segundo Alckmin, a decisão do órgão é técnica, cumpre todos os requisitos ambientais e faz parte do processo de transição energética em curso no País.

"O Ibama tomou todas as medidas, levou cinco anos, e todas as exigências foram cumpridas. A licença foi liberada apenas para verificar se é viável financeiramente. Esse processo de perfuração deve levar cerca de cinco meses", disse Alckmin, em entrevista à Record News exibida na noite desta terça-feira, 21

O presidente em exercício argumentou que o Brasil não pode abrir mão das reservas de petróleo antes de completar a transição para uma matriz energética mais limpa e que o pré-sal, por ter menor emissão, contribui para o processo.

"O Brasil poderia amanhã não ter mais reservas e ter que comprar petróleo. Não tem sentido. O pré-sal, que é mais limpo, vai ajudar na transição energética", afirmou.

Alckmin também destacou os avanços nas metas climáticas e nas energias renováveis, apontando que o País está no caminho para cumprir o desmatamento ilegal zero até 2030. "Já caiu mais de 50% o desmatamento, vai dar para cumprir. E até com recursos do Fundo do Clima vamos recompor matas."



