Negócios Ibama pediu reunião para tratar de Margem Equatorial na próxima quinta-feira, diz Petrobras Presidente da estatal diz que "sonda está na locação e a broca apontada na direção do poço"

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse que o Ibama marcou uma reunião para o dia 16 de outubro, a fim de discutir o pedido de perfuração do primeiro poço na Bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial. Ela afirmou que a solicitação foi feita na manhã desta terça-feira.

— Esperava que a licença já tivesse sido aprovada. A preocupação é o dia 21, que é o limite do contrato da sonda. Se a gente não começar a perfurar até o dia 21, essa sonda pode ser retirada da locação e, se isso ocorrer e for substituída por outra sonda no futuro, o processo de licenciamento começa tudo de novo — disse Magda durante evento na Firjan.

Segundo ela, a demanda do Ibama é por uma reunião.

— E espero que no próprio dia 16 esteja tudo resolvido (com autorização para iniciar a perfuração). A sonda está na locação e a broca apontada na direção do poço.

Magda lembrou que, entre a diária da sonda e o custo para fazê-la funcionar, o valor das despesas chega a R$ 4,2 milhões por dia. No último dia 24 de setembro, o Ibama solicitou à Petrobras alguns “pontos de atenção e de melhoria” para liberar a licença após aprovar a Avaliação Pré-Operacional (APO). O Ibama pediu que a Petrobras explique por que o posicionamento das embarcações para o procedimento diverge do apresentado em estudo prévio.

— A gente foi pega de surpresa no primeiro pedido de ajuste após a APO, que dirá no segundo — disse Magda, quando perguntada sobre o novo pedido do Ibama, após a solenidade na Firjan.

Mais cedo, durante o evento, Magda destacou o amplo escopo de atuação do Ibama.

— O Ibama não é tão ruim assim. Eles cuidam de petróleo, mineração, energia elétrica, formiga, perereca, caramujo. O escopo do Ibama é imenso. Tanto quanto a Petrobras, precisam prestar atenção nos processos, pois a demanda pode mudar. Precisa de anuência para cada abertura de válvula? É uma instituição com tanta demanda que talvez a principal coisa seja fazer como na Petrobras: uma discussão sobre o que é bom e o que é essencial fazer. Estamos priorizando o essencial e deixando o que é bom para a página dois.

