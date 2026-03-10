Ter, 10 de Março

Ibaneis deve sancionar projeto de socorro ao BRB após prejuízo com Banco Master

Proposta recebeu aval da Câmara do DF na semana passada

Banco de Brasília (BRB) Banco de Brasília (BRB) - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), deve sancionar o projeto para socorrer o BRB após o prejuízo causado pelas operações com o Banco Master nesta terça-feira. Há possibilidade de vetos. O projeto, de autoria do Executivo, foi aprovado pela Câmara Legislativa do DF na semana passada, e estabelece alternativas para fortalecer o capital da instituição estatal.

O balanço do banco foi altamente impactos pelos ativos recebidos do Master em troca dos R$ 12,2 bilhões em carteiras de crédito consideradas fraudulentas. Segundo o presidente do BRB, Nelson de Souza, o banco deve reservar R$ 8,8 bilhões para fazer frente a possíveis perdas.

Isso deve deixar o passivo da instituição a descoberto e ensejar medidas do controlador para regularizar a situação junto ao Banco Central. O plano de readequação deve ser apresentado junto com o balanço do quarto trimestre de 2025, que tem de ser publicado até o dia 31 de março.

O projeto de lei que deve ser sancionado pelo Ibaneis autoriza o governo a fazer alienar nove imóveis públicos para construir uma solução para a instituição estatal. De acordo com o presidente do BRB, o plano A é criar um fundo imobiliário com os imóveis, cujo banco teria cotas subordinadas e os demais investidores, cotas sêniores. Souza afirma que há interesse de três investidores qualificados.

É possível ainda que o governo do DF venda os ativos e use o produto financeiro para capitalizar o BRB ou ainda que utilize os imóveis como garantia em um eventual empréstimo junto ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC) ou a instituições financeiras de até R$ 6,6 bilhões.

Souza também avalia criar um fundo de direitos creditórios (FIDC) com os ativos recebidos do Master, vender partes de subsidiárias, como a BRB Financeira, ou recomprar letras financeiras subordinadas vendidas pelo banco no passado e que estão no mercado.

O BRB teoricamente precisar resolver o assunto até o dia 18 de março, quando está prevista a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para votar a proposta de aumento do capital social enviada pela administração do banco. Está previsto um reforço de até R$ 8,8 bilhões.

