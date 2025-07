IBC-Br avança 4,04% em 12 meses até maio, sem ajuste sazonal, afirma BC

A- A+

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) acumula alta de 4,04% nos 12 meses encerrados em maio, na série sem ajuste sazonal, informou a autarquia nesta segunda-feira, 14 É uma aceleração frente ao mesmo período até abril, quando a alta era de 3,94% (revisado, de 4,0%).

O índice ex-agropecuária, que exclui os efeitos do setor, cresce 3,46% também acelerando frente ao mesmo intervalo de tempo até abril, quando avançava 3,38% (revisado de 3,44%). O indicador da agropecuária acumula alta de 12,68% nos 12 meses até maio, contra 12,13% no mesmo período até o mês anterior (revisado de 12,09%).

Também no acumulado de 12 meses, o IBC-Br da indústria acelerou de 2,74% (revisado de 2,77%) para 3,03%. O índice de serviços passou de 3,36% (revisado, de 3,44%) para 3,39%. A alta do indicador de impostos equivalente, em linhas gerais, à rubrica de impostos líquidos sobre produtos do Produto Interno Bruto (PIB) passou de 4,67% (revisado, de 4,72%) para 4,62%.

De janeiro a maio de 2025, o IBC-Br total cresce 3,36% na comparação com o mesmo período de 2024. O índice ex-agropecuária avança 2,31%, enquanto o indicador próprio do agro tem alta de 17,05%. A indústria sobe 2,62%; os serviços, 2,20%; e os impostos, 2,40%.

Trimestre

No trimestre móvel encerrado em maio, na série com ajuste sazonal e frente aos três meses anteriores, o IBC-Br total cresceu 1,28%. O índice ex-agropecuária teve alta de 1,0%, e o específico do agro, de 1,97%. A indústria avançou 1,51%; os serviços, 0,89%; e os impostos, 0,05%.

Considerando o mesmo período, mas frente ao trimestre móvel de março a maio de 2024 e na série sem ajuste sazonal, o IBC-Br total cresceu 3,0%. O índice ex-agropecuária teve alta de 1,77%, e o específico do agro, de 17,51%. A indústria avançou 2,40%; os serviços, 1,73%; e os impostos, 1,03%.

