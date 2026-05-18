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Banco Central IBC-Br cai 0,67% em março ante fevereiro, na série com ajuste sazonal, revela BC Estimativas do mercado iam de baixa de 1,70% a crescimento de 0,30%

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) caiu 0,67% em março, na comparação com fevereiro e na série com ajuste sazonal, informou a autoridade monetária nesta segunda-feira, 18. Em fevereiro, o indicador havia avançado 0,87% (revisado, de 0,60%).

O resultado de março ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para queda de 0,30%. As estimativas do mercado iam de baixa de 1,70% a crescimento de 0,30%.

Todas as aberturas do IBC-Br caíram na margem. O índice ex-agropecuária, que exclui os efeitos do setor da conta, cedeu 0,93%, após uma alta de 0,88% no mês anterior (revisado, de 0,61%). O indicador próprio da agropecuária recuou 0,21%, depois de ter avançado 1,40% (revisado de 0,23%) em fevereiro.

O índice de serviços caiu 0,79%, após ter crescido 0,57% (revisado de 0,29%) no mês anterior; o da indústria recuou 0,23%, após alta de 0,65% (revisado de 1,18%) em fevereiro; e o de impostos - equivalente, em linhas gerais, à rubrica de impostos líquidos sobre produtos do Produto Interno Bruto (PIB) - caiu 0,21%, após alta de 0,84% (revisado de 0,75%) no mês anterior.

Interanual

Na comparação com março de 2025, o IBC-Br total cresceu 3,07% na série sem ajuste sazonal - em linha com a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de 3,0%. As estimativas do mercado iam de 0,48% a 4,20%.

O índice ex-agropecuária cresceu 3,90% na comparação interanual, após alta de 0,15% (revisado de variação zero) no mês anterior. O da agropecuária caiu 0,73%, após uma baixa de 1,18% (revisado de -1,31%) em fevereiro.

O indicador de serviços cresceu 3,97%, após alta de 1,05% (revisado de 0,99%) no mês anterior. O índice da indústria avançou 2,27%, depois de ter caído 0,97% (revisado de -1,30%). O índice de impostos aumentou 6,0%, após queda de 2,29% (revisado de -2,63%) em fevereiro.

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