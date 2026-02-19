A- A+

banco central IBC-Br sem ajuste sobe 2,45% em 2025 ante 2024, afirma BC Considerando a métrica acumulada em 12 meses, o resultado representou uma aceleração em relação ao mesmo período até novembro, quando o avanço era de 2,39%.

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) fechou 2025 com alta de 2,45% em relação a 2024, na série sem ajuste sazonal, informou a autarquia nesta quinta-feira, 19.

Considerando a métrica acumulada em 12 meses, o resultado representou uma aceleração em relação ao mesmo período até novembro, quando o avanço era de 2,39%.

O índice ex-agropecuário, que exclui os efeitos do setor, encerrou o ano com alta de 1,80% - também acelerando em relação ao mesmo intervalo de tempo até novembro, quando avançava 1,72% (revisado, de 1,71%).

O indicador da agropecuária acumulou alta de 13,05%, contra 13,22% (revisado, de 13,20%), no mesmo período até o mês anterior.

Na mesma base de comparação, a taxa acumulada pelo IBC-Br da indústria passou de 1,26% (revisado, de 1,24%) para 1,45%. O índice de serviços passou de 2,00% (revisado, de 2,02%) para 2,06%. O indicador de impostos - equivalente, em linhas gerais, à rubrica de impostos líquidos sobre produtos do Produto Interno Bruto (PIB) - passou de 1,23% (revisado, de 1,17%) para 1,24%.

Trimestre

O IBC-Br total cresceu 0,4% no trimestre móvel encerrado em dezembro, na série com ajuste sazonal e na comparação com os três meses anteriores. O índice ex-agro teve alta de 0,3%, e o específico do agro cresceu 2,8%. A indústria caiu 0,2%; os serviços aumentaram 0,5%; e os impostos subiram 0,3%.

Considerando o trimestre até dezembro, mas frente ao mesmo período de 2024 e na série sem ajuste sazonal, o IBC-Br total cresceu 1,69%. O índice ex-agropecuária teve alta de 1,62%, e o específico do agro, de 4,41%. A indústria avançou 0,81%; os serviços, 2,09%; e os impostos ficaram praticamente estáveis, com alta de 0,58%.

Veja também